Cổ phiếu TOP bị đình chỉ giao dịch từ ngày 23/5/2025 do công ty không có biện pháp khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch theo quy định.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra từ năm 2015 đến năm 2022 tại Công ty cổ phần phân phối Top One tại thôn Mý, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang.

Theo kết quả điều tra, xác định: từ năm 2015 đến năm 2022 các đối tượng có liên quan tại công ty Top One đã có hành vi nâng khống vốn điều lệ đưa công ty Top One trở thành công ty đại chúng, niêm yết chào bán 25.350.000 cổ phiếu (mã cổ phiếu TOP, không đảm bảo giá trị) trên sàn chứng khoán, chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư với tổng số tiền là 64.735.740.000 đồng.

Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang xác định những nhà đầu tư mua cổ phiếu ban đầu (F1) của công ty Top One là bị hại trong vụ án; những người đã tham gia mua bán cổ phiếu mã TOP (từ F2 đến Fn -1) bị thua lỗ; những cổ đông hiện hữu là người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án (có thể được xem xét bồi thường dân sự) do đó đã ủy thác điều tra đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an các tỉnh, thành phố phối hợp lấy lời khai để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên đến nay vẫn còn có một số nhà đầu tư không có mặt tại địa phương, từ chối cung cấp thông tin...

Do đó, để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị: những người bị hại (có danh sách kèm theo) đã mua cổ phiếu ban đầu (F1) do công ty Top One phát hành; Những người đã tham gia mua bán cổ phiếu mã TOP (từ F2 đến Fn -1) bị thua lỗ là người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án (có thể được xem xét bồi thường dân sự) và những cổ đông hiện hữu chưa cung cấp thông tin và đề nghị bồi thường dân sự trong các giai đoạn tố tụng của vụ án, khẩn trương liên hệ với Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc mua bán cổ phiếu để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

Nếu người bị hại và cá nhân nêu trên không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trên thị trường, HNX vẫn duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu TOP do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2025 và cổ phiếu này chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày cổ phiếu được đưa ra khỏi diện bị đình chỉ giao dịch.

Đồng thời, cổ phiếu này bị đình chỉ giao dịch theo Quyết định số 651/QĐ-SGDHN ngày 23/5/2025 do tổ chức đăng ký giao dịch không có biện pháp khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 46 Luật Chứng khoán; thuộc trường hợp cổ phiếu bị đưa vào diện đình chỉ giao dịch theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 35 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam.

Được biết ngày 30/6/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công ty với số tiền phạt là 92,5 triệu đồng do chậm công bố nhiều loại thông tin.

Đáng chú ý, bên kiểm toán đã có ý kiến kiểm toán từ chối trên báo cáo kiểm toán giữa niên độ năm 2026 như sau:

Một là, tại thời điểm 01/01/2026 và 30/06/2026 Công ty có các khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Lâm nông sản Thực phẩm Hà Giang với số tiền 122.879.624.000 đồng, Công ty cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 1 và 2 với tổng số tiền là 34,56 tỷ đồng. Việc đầu tư vào các khoản đầu tư này đang là đối tượng khởi kiện của nhóm cổ đông công ty liên quan đến hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Ban lãnh đạo cũ.

Hiện nay vụ kiện đã kết thúc điều tra và đang chuẩn bị đưa ra xét xử. Công ty kiểm toán đã thực hiện các thủ tục kiểm toán thay thế khác tuy nhiên các thủ tục này không cung cấp đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đưa ra ý kiến đối với các khoản đầu tư trên. Vì vậy bên kiểm toán không có đầy đủ căn cứ để đưa ý kiến về các khoản đầu tư này trên Báo cáo tài chính kết thúc ngày 30/06/2026.

Hai là, đối với quyền sử dụng đất với nguyên giá 1.661.300.000 đồng, công ty chưa thu thập được đầy đủ đủ hồ sơ, chứng từ liên quan đến quá trình hình thành để cung cấp cho kiểm toán.

Cuối cùng là tại ngày 01/01/2026 và 30/06/2026, công ty có khoản cho bà Lê Thị Phương vay tiền với số dư 3.400.000.000 đồng, kiểm toán không thể thu thập bằng chứng kiểm toán thích hợp về việc chuyển tiền cho khoản cho vay nêu trên, do vậy không thể khẳng định tính hiện hữu đối với khoản cho vay này tại thời điểm lập Báo cáo tài chính.