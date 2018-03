Bắt 2 nghi can tham gia vụ bắn chết người, thu được 3 khẩu súng

Công an Quảng Ngãi và Kon Tum đã huy động hơn trăm cảnh sát cùng nhiều chó nghiệp vụ vào rừng truy lùng nhóm nghi can bắn chết người.

Sáng 28/3, hàng trăm công an, bộ đội cùng nhiều chó nghiệp vụ truy lùng hai nghi can bắn chết người đang trốn trong rừng núi ở huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi), Kon Plông (Kon Tum).

Theo nguồn tin của Zing.vn, lúc gần 10h cùng ngày, 2 nghi can liên quan vụ nổ súng bắn chết người đã bị cảnh sát vây bắt.

Cơ quan điều tra đang tạm giữ ôtô bán tải màu cam của nạn nhân. Ảnh: A.Kiên.

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Kon Tum, trưa 27/3, hai người đàn ông là Nguyễn Mạnh Cương (30 tuổi) và Lê Văn Xuân (36 tuổi, cùng ngụ huyện Thanh Chương, Nghệ An) đánh bida tại quán Khải Sơn (số 72, Lê Quý Đôn TP Kon Tum) thì bị một người lạ mặt dùng súng bắn. Anh Cương chết tại chỗ, còn anh Xuân bị thương.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người dân nghe 4 tiếng nổ lớn phát ra tại quán bida Khải Sơn. Khám nghiệm hiện trường, Công an Kon Tum thu thập 4 vỏ đạn và tạm giữ ôtô bán tải mang biển số Nghệ An của anh Cương.

Nạn nhân làm nghề chế biến chè tử vong do bị trúng đạn ở cằm, một viên đạn găm vào tay trái, xuyên qua ngực dẫn đến tử vong; còn anh Xuân bị thương ở cánh tay.

Vỏ đạn ở hiện trường vụ. Ảnh: A.Kiên.

Sau khi gây án, ba nghi can đã lên ôtô bán tải biển số Gia Lai chạy trốn theo quốc lộ 24 hướng từ Kon Tum đi Quảng Ngãi. Khi đến địa phận xã Sơn Ba, huyện vùng cao Sơn Hà, ba nghi can bị Công an Quảng Ngãi chốt chặn nên lập tức quay ngược về xã Sơn Ba và vứt lại túi da màu đen.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện túi da màu đen chứa ba khẩu súng ngắn, 37 viên đạn, 5 hộp tiếp đạn và một quả lựu đạn.

Công an tiếp tục truy đuổi thì các nghi can chạy đến thôn Gò Da, xã Sơn Ba, để lại xe và chạy bộ vào núi lẩn trốn. Đến 16h30 cùng ngày, công an huyện bắt được Nguyễn Văn Nam (ngụ huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên). Hai nghi can còn lại vẫn đang lẩn trốn.

"Bước đầu nghi can này khai tên Nam. Hiện chúng tôi tiếp tục vào rừng truy bắt hai nghi can còn lại", một cán bộ điều tra xác nhận.

Túi da đen chứa súng, hộp tiếp đạn và lựu đạn. Ảnh: A.Kiên.

Ông Trần Minh Phương, Chánh văn phòng UBND huyện Sơn Hà, cho biết: "Nơi 2 nghi can đang lẩn trốn là khu vực rừng rậm, trải rộng qua nhiều huyện lân cận Ba Tơ và Kon Plông (Kon Tum). Do vậy, lực lượng cảnh sát, quân đội truy lùng nghi can gặp nhiều khó khăn".

Minh Hoàng