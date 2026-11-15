Cảnh sát tìm thấy thiếu niên đuối nước khi tắm suối

Trao đổi với phóng viên Báo CAND tối nay 15/11, Thượng tá Phạm Ngọc Vinh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, Đội CC-CNCH khu vực 12 đã tìm thấy nạn nhân chết đuối trong vụ tắm suối ở xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk.

Cán bộ, chiến sĩ Đội CC-CNCH khu vực 12 nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Trước đó vào chiều cùng ngày, một nhóm thiếu niên gồm Nguyễn Bảo Nam, Võ Nguyễn Cao Minh, Nguyễn Quốc (SN 2012) và Nguyễn Thanh Liêm (SN 2013) cùng trú tại thôn Phú Xuân B, xã Xuân Phước rủ nhau ra suối Tía ở địa phương để tắm. Đang giữa chừng thì xảy ra sự cố cháu Liêm đuối nước và mất tích.

Từ tin báo từ Công an xã Xuân Phước, Đội CC-CNCH khu vực 12 huy động 8 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai phương án tìm kiếm. Sau nhiều nỗ lực đến 17h45’ chiều cùng ngày đã tìm thấy thi thể nạn nhân đưa lên bờ, chuyển giao cho địa phương và gia đình lo hậu sự.