Cảnh sát thu giữ 2 chiếc SUV địa hình vì dùng cùng biển số

Vụ việc xảy ra tại quận Kasaragod, Kerala. Theo bản tin được Asianet News chia sẻ, hai chiếc xe SUV địa hình Mahindra Thar thuộc sở hữu của ông Fakruddin và ông Ummar Rashid.

Ngày 12/9, Fakruddin đỗ chiếc Thar tại khu vực Kaikamba, gần Uppala. Cách đó vài dãy nhà trên cùng con phố, Ummar cũng đỗ chiếc Thar của mình. Một nhóm thanh niên đi ngang qua đã chú ý đến biển số của hai chiếc xe.

Ban đầu, họ quay lại để kiểm tra vì nghi ngờ hai xe sử dụng cùng biển số. Sau khi xác nhận điều này, nhóm thanh niên gọi cảnh sát địa phương. Lực lượng chức năng sau đó thu giữ cả hai chiếc SUV để điều tra.

Cảnh sát tại bang Kerala đã thu giữ hai chiếc SUV Mahindra Thar sau khi phát hiện cả hai xe cùng mang biển số đăng ký “KL 14 AJ 3008”.

Qua kiểm tra ban đầu, cảnh sát xác định một trong hai chiếc xe sử dụng biển số giả và chiếc xe này thuộc về Fakruddin. Biển số thật của chiếc Thar của ông được hiển thị trên kính chắn gió phía trước.

Theo các báo cáo, Fakruddin sử dụng biển số giả vì lo ngại nhân viên của một công ty tài chính đang tìm kiếm chiếc xe và có thể thu hồi nếu phát hiện xe trên đường. Hiện chưa rõ ông vay tiền để mua chiếc Thar hay sử dụng chiếc xe làm tài sản thế chấp.

Các báo cáo cũng cho biết Fakruddin đã sử dụng chiếc xe mang biển số giả trong một thời gian khá dài mà không bị phát hiện. Hai chiếc Thar có cùng màu và phần lưới tản nhiệt phía trước cũng được độ lại khá giống nhau.

Việc Fakruddin đỗ xe ngay gần chiếc Mahindra Thar mang biển số thật được cho là nguyên nhân khiến vụ việc bị phát hiện. Người này nói với cảnh sát rằng sử dụng biển số giả nhằm tránh nhân viên công ty tài chính. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn đang điều tra để xác định lời khai này có đúng hay không, đồng thời làm rõ liệu chiếc xe có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp nào khác hay không.

Cảnh sát cũng phát hiện Fakruddin từng lái xe một cách liều lĩnh, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác.

Chủ chiếc Mahindra Thar mang biển số giả hiện bị khởi tố theo Điều 281 của Luật Giao thông đường bộ Ấn Độ (Bharatiya Nyaya Sanhita), liên quan đến hành vi lái hoặc điều khiển phương tiện bất cẩn, thiếu thận trọng trên đường công cộng, gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc có khả năng gây thương tích cho người khác. Người này cũng bị khởi tố theo các Điều 128, 192 và 39 của Luật Giao thông đường bộ.

Theo Cartoq