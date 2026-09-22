Cảnh sát thông tin về việc con trai siêu mẫu Cindy Crawford qua đời

Theo đoạn ghi âm các cuộc gọi điều phối khẩn cấp, do tạp chí People thu thập được, sáng 20/9 (giờ địa phương) Sở Cảnh sát Santa Monica, bang California, nhận được cuộc gọi báo tin một người bị ngừng tim tại khu vực phố Berkeley, vào lúc 9h35.

Ít phút sau, một cuộc gọi điều phối khác cho biết lực lượng cấp cứu đang xử lý một ca nghi dùng thuốc quá liều tại đúng địa chỉ này.

Presley Gerber qua đời ở tuổi 27. (Ảnh: Getty).

Trong thông báo hôm 21/9, Sở Cảnh sát Santa Monica cho biết khi các sĩ quan đến hiện trường, người mẫu Presley Gerber đã tử vong. Thông báo nêu rõ các thám tử "đang điều tra theo hướng nghi dùng thuốc quá liều".

"Khi đến nơi, các sĩ quan phát hiện một người đàn ông trưởng thành đã tử vong. Văn phòng Giám định y khoa quận Los Angeles xác định người này là Presley Gerber, 27 tuổi", phía cảnh sát cho hay.

Cảnh sát cho biết hiện chưa phát hiện dấu hiệu phạm tội, nguyên nhân và cách thức tử vong chính thức sẽ do Văn phòng Giám định y khoa kết luận. Hiện, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Sau đó, Văn phòng Giám định y khoa cũng ra thông báo riêng, cho biết vụ việc mới ở "giai đoạn đầu điều tra" nên hiện "chỉ có rất ít thông tin" có thể công bố.

Do vụ việc đang trong quá trình điều tra, cơ quan giám định không thể tiết lộ cụ thể về quá trình giám định. Theo cơ quan này, thông thường các trường hợp tương tự mất vài tháng mới chính thức tuyên bố nguyên nhân tử vong.

Theo Văn phòng Giám định y khoa quận Los Angeles, Presley Gerber đã qua đời ngày 20/9 (giờ địa phương) tại một trung tâm cai nghiện.

Đại diện của gia đình siêu mẫu Cindy Crawford xác nhận thông tin Presley Gerber qua đời và cho biết cả nhà "mong có sự riêng tư trong giai đoạn vô cùng khó khăn, đau buồn này".

Ảnh gia đình Presley Gerber, Kaia Gerber, Cindy Crawford và Rande Gerber chụp năm 2017. (Ảnh: Getty).

Nguồn tin của People tiết lộ, bố mẹ của Presley Gerber là siêu mẫu Cindy Crawford (60 tuổi) và Rande Gerber (64 tuổi) cùng em gái Kaia Gerber (25 tuổi) đang sốc nặng vì sự ra đi đột ngột của anh. "Gia đình hiện đang bị sốc và đau buồn khôn xiết", nguồn tin cho biết.

Theo nguồn tin, vợ chồng Cindy Crawford luôn đồng hành sát sao trong cuộc sống của con trai suốt những năm tháng anh gặp khó khăn.

"Họ luôn ở bên và làm mọi điều để giúp đỡ cậu ấy. Gia đình họ vốn rất thân thiết và Presley luôn nhận được tình yêu thương từ mọi người. Có thời điểm Presley sống rất tốt.

Cách đây vài năm, anh ấy làm việc tại nhà hàng của gia đình ở Malibu và dường như đã tìm lại được sự ổn định. Điều đó càng khiến sự việc này trở nên đau lòng. Gia đình chưa từng ngừng hỗ trợ, yêu thương và hy vọng anh ấy sẽ ổn", nguồn tin chia sẻ.

Trước khi qua đời, Presley từng chia sẻ về những khó khăn liên quan đến việc lạm dụng chất gây nghiện và chứng trầm cảm.

Trên podcast Studio 22, anh mô tả hành trình chăm sóc sức khỏe tâm thần của mình là "một phần lớn cuộc đời tôi" và là "một công việc 24/7". Từ những trải nghiệm của bản thân, anh cho biết muốn giúp đỡ những người gặp vấn đề tâm thần, trầm cảm do anh từng vật lộn trong hoàn cảnh đó.

"Tôi đã chứng kiến nhiều thứ, học hỏi nhiều điều. Tôi hy vọng những gì mình có thể làm là mắc những sai lầm ấy thay cho người khác, để họ không phải lặp lại điều mà tôi từng mắc", Presley từng trải lòng.

Nam người mẫu từng khởi động dự án Mental Health Mondays, trong đó anh thực hiện các video nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần và chia sẻ những trải nghiệm cá nhân trên Instagram.

Trong một tập được đăng năm 2025, Presley kể rằng thời thơ ấu anh là một người năng động, thường tham gia các hoạt động thể thao như lướt sóng và bơi lội. Tuy nhiên, khi trưởng thành và bắt đầu đi làm, anh dần từ bỏ những hoạt động này, khiến chất lượng cuộc sống suy giảm.

Presley cho biết phải mất khoảng 10 năm để nhận ra bản thân cần quay lại với các hoạt động thể chất và những sở thích từng mang lại niềm vui cho anh.

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue số tháng 9/2026, Kaia Gerber cũng từng đề cập đến cuộc chiến kéo dài nhiều năm của anh trai với chứng nghiện ma túy.

"Khi chuyện như vậy xảy ra trong gia đình, nó như đè nặng lên tất cả mọi người", Kaia chia sẻ. Cô cho biết trải nghiệm này cũng ảnh hưởng đến cách mình nhìn nhận trách nhiệm và việc nhờ người khác giúp đỡ.