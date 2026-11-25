Bệnh viện Cảnh sát sẽ mở khu vực tập thể dục dành cho sĩ quan cảnh sát và người dân tập luyện sau giờ làm việc

Lễ phát động diễn ra tại trụ sở Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan ở Bangkok với sự tham dự của nhiều lãnh đạo ngành cảnh sát, y tế cùng các vận động viên quốc gia và cựu vận động viên hiện đang công tác trong lực lượng cảnh sát.

Theo Bệnh viện Cảnh sát Thái Lan, kết quả khám sức khỏe năm 2025 cho thấy 46,76% cảnh sát có chỉ số khối cơ thể (BMI) vượt ngưỡng khuyến nghị.

Áp lực công việc, căng thẳng kéo dài và thiếu hoạt động thể chất được xác định là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thừa cân, béo phì và làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm.

Để cải thiện tình trạng này, Bệnh viện Cảnh sát đã xây dựng chương trình kéo dài hơn 7 tháng, kết hợp tư vấn dinh dưỡng, quản lý cân nặng bằng y khoa và các hoạt động rèn luyện thể chất thường xuyên nhằm hình thành thói quen sống lành mạnh trong toàn lực lượng.

Các cán bộ tham gia được kiểm tra cân nặng, đo vòng eo, phân tích thành phần cơ thể và đánh giá nguy cơ sức khỏe liên quan đến tình trạng tích tụ mỡ thừa.

Chương trình cũng tổ chức các buổi tư vấn về chế độ ăn uống khoa học, phòng ngừa bệnh không lây nhiễm và hướng dẫn phương pháp giảm cân phù hợp.

Nhiều cảnh sát từng là vận động viên đội tuyển quốc gia Thái Lan đã chia sẻ kinh nghiệm duy trì thể lực và cân bằng sức khỏe trong quá trình công tác.

Hoạt động thể dục nhịp điệu với sự tham gia của các huấn luyện viên chuyên nghiệp cũng được tổ chức nhằm khuyến khích cán bộ vận động thường xuyên hơn.

Bệnh viện Cảnh sát Thái Lan cho biết trong thời gian tới sẽ mở khu tập thể dục ngoài giờ phục vụ cả cảnh sát và người dân, thúc đẩy hoạt động thể chất và xây dựng cộng đồng khỏe mạnh hơn.

Theo Thairath