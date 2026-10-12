Cảnh sát Thái Lan bắt cặp vợ chồng Việt liên quan vụ tạt axit ở Hà Nội

Theo Thaiger, hai người bị bắt giữ liên quan đến vụ tấn công bằng axit tại Hà Nội, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Hai nghi phạm đều mang quốc tịch Việt Nam, được phát hiện tại một ngôi nhà trên đường Soi Pracha Rat Bamphen, khu Sam Sen Nok, quận Huai Khwang, vào khoảng 17 giờ ngày 9/10. Cảnh sát Thái Lan cho biết giấy phép lưu trú của hai người đã bị thu hồi, trong khi các thủ tục pháp lý đang tiếp tục được tiến hành.

Chiến dịch bắt giữ được triển khai theo chỉ đạo của Trung tướng Nopasil Poolsawat, Cục trưởng Cục Xuất nhập cảnh Thái Lan. Ông yêu cầu các đơn vị truy tìm người nước ngoài có liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời ngăn chặn việc Thái Lan trở thành nơi ẩn náu của những đối tượng bỏ trốn.

Cặp vợ chồng Việt (đứng giữa, đã làm mờ mặt) bị bắt giữ tại Bangkok.

Diễn biến vụ việc

Cặp vợ chồng trên bị nghi tấn công một nạn nhân tại nhà hàng ngoài trời ở trung tâm Hà Nội vào khoảng 22 giờ ngày 25/7/2025.

Theo cáo buộc, người phụ nữ dụ nạn nhân ra bên ngoài để gặp mặt. Sau đó, người đàn ông đóng giả nhân viên giao đồ ăn, đi xe máy đến địa điểm trên và hắt hóa chất ăn mòn vào mặt và cơ thể nạn nhân, khiến nạn nhân bị thương nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng Việt Nam nhận định vụ tấn công được lên kế hoạch từ trước, trong đó các đối tượng được phân công vai trò cụ thể.

Thiếu tướng Songprod Sirisukha, chỉ huy đơn vị xuất nhập cảnh số 3, cho biết quá trình thẩm vấn ban đầu, hai nghi phạm thừa nhận có liên quan đến vụ việc và đã bỏ trốn sang Thái Lan.

Trung tá Thaninnat Prayunsorn và Trung tá Deriniew Mingmuang dẫn đầu tổ công tác, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Chinwut Tangwonglert, Phó chỉ huy đơn vị xuất nhập cảnh số 3 và Đại tá Suriya Puangsombat, Trưởng bộ phận điều tra của đơn vị này.

Cảnh sát Thái Lan cho biết, cặp vợ chồng đã được thông báo về các quyền pháp lý của họ, biên bản ghi nhận việc bắt giữ cũng như việc thu hồi giấy phép lưu trú. Cơ quan chức năng hiện phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành các bước pháp lý tiếp theo.

Các điều tra viên đang truy tìm nghi phạm thứ ba, người được cho là đã chỉ đạo thực hiện vụ tấn công. Nghi phạm hiện bỏ trốn.