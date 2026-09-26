Cảnh sát Sơn La xuyên đêm tìm kiếm người mất tích trên sông Mã

Trước đó, chiều 24/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc anh N.T.H (SN 2003) điều khiển xe mô tô BKS 26D1- 308.20, di chuyển từ bản Tiên Sơn về bản Là, xã Chiềng Khương, khi qua cầu phao bắc qua sông Mã không may bị rơi xuống sông, mất tích.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La xuyên đêm tìm kiếm thi thể nạn nhân mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La nhanh chóng có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 6 (Sông Mã - Sốp Cộp) huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tổ chức tìm kiếm.

Đơn vị đã huy động 2 đồng chí chỉ huy Đội, 28 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy và CNCH, trang thiết bị chuyên dụng phối hợp với quần chúng nhân dân bản Là, bản Tiên Sơn, Công an xã Chiềng Khương, Đồn Biên phòng và Ban Chỉ huy Quân sự xã Chiềng Khương triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Lòng sông rộng, việc tìm kiếm thi thể nạn nhân rất khó khăn.

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do lòng sông rộng, nước chảy xiết, địa hình phức tạp. Trước tình hình đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện từ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 (Tô Hiệu) đến hiện trường. Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 đã huy động 1 đồng chí chỉ huy, 30 cán bộ, chiến sĩ cùng 1 xe CNCH, 1 xe chở quân và 1 xuồng cứu nạn chuyên dụng, phối hợp với các lực lượng tổ chức tìm kiếm trên diện rộng.

Sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến ngày 26/9, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nạn nhân tại khu vực sông thuộc địa phận huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La đã tìm thấy thi thể nạn nhân tại khu vực sông huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La đã trực tiếp tổ chức trục vớt thi thể nạn nhân, đồng thời phối hợp với Đồn Biên phòng Chiềng Khương, Công an xã Chiềng Khương và Công an huyện Mường Ét hoàn tất các thủ tục, bàn giao nạn nhân cho gia đình.