Cảnh sát soi camera, tạm giữ người đàn ông đập vỡ gương xe tải

Cụ thể, vụ việc diễn ra vào khoảng 15h30 ngày 21/9, trước số nhà 155 đường Xuân Đỉnh, anh T.M.Q đang điều khiển xe tải BKS 30M-135.XX di chuyển thì gặp một người đàn ông đang đi bộ qua đường.

Người đàn ông đập vỡ kính ô tô.

Anh Q sau đó phanh xe lại để tránh va chạm nhưng người đàn ông trên đã có lời nói gây sự, sau đó dùng tay đập vỡ hai gương chiếu hậu của ô tô.

Người đàn ông này sau khi có hành động hung hãn trên đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Công an dựng lại hiện trường vụ việc.

Tiếp nhận thông tin vụ việc cùng video được ghi lại, Đội CSGT số 6 phối hợp với Công an phường Xuân Đỉnh rà soát camera, xác minh và truy tìm người liên quan.

Đến khoảng 0h10 ngày 22/9, lực lượng chức năng xác định N.Đ.C (SN 1991) là người đập vỡ hai gương ô tô.

Công an phường Xuân Đỉnh đã tiếp nhận vụ việc, tạm giữ người này và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.