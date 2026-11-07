Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ hỗ trợ người dân vùng ngập lụt Bắc Hà

Theo thông tin ghi nhận đến 7 giờ 45 phút ngày 7/11, mưa lớn đã gây thiệt hại tại 9 thôn thuộc khu vực trung tâm xã Bắc Hà và các khu vực Na Hối, Thải Giàng Phố, ảnh hưởng đến các công trình, nhà dân.

Mưa lớn gây ngập úng tại nhiều khu dân cư.

Ngay sau khi xảy ra ngập úng, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 10 đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và phương tiện được trang cấp, lực lượng chức năng đã tiếp cận khu vực ngập sâu, tổ chức đưa 4 công dân bị cô lập, phải trú tránh trên mái nhà đến vị trí an toàn.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 10 huy động lực lượng hỗ trợ người dân bị cô lập đến nơi an toàn.

Song song với công tác cứu hộ, cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và Công an xã tổ chức căng dây, thiết lập cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, không để người dân đi vào những vị trí ngập sâu, có nguy cơ mất an toàn.

Sau khi nước rút, Đội tiếp tục triển khai hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dọn dẹp, vệ sinh, rửa đường, góp phần sớm ổn định đời sống và sinh hoạt. Đồng thời khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh lũ quét, sạt lở đất, không đi qua các khu vực ngập sâu, ngầm tràn khi nước còn chảy xiết.

Hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Hoạt động tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, trách nhiệm, không quản ngại khó khăn của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ trong công tác ứng phó thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Mưa lớn đã gây thiệt hại tại 9 thôn thuộc khu vực trung tâm xã Bắc Hà và các khu vực Na Hối, Thải Giàng Phố, với 42 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, 38 hộ bị ngập nhà, 1 hộ bị sập tường nhà, 1 hộ bị đất sạt vào tường với khối lượng khoảng 50 m³. Ngoài ra, một số diện tích hoa màu bị ngập úng, hư hại; giao thông tại khu vực cầu đường 20/9, ngầm tràn, chợ trâu và cầu Tà Chải bị ngập, chia cắt, gây khó khăn cho việc đi lại.