Ngày 18/11, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an cho biết, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đơn vị tổ chức Hội thi cán bộ tuyên truyền, kiểm tra giỏi trong lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trên phạm vi toàn quốc.

Hội thi là dịp để cán bộ, chiến sĩ Công an các tỉnh, thành phố và Học viện PCCC và CNCH giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Qua các phần thi, Ban tổ chức đánh giá toàn diện kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, năng lực kiểm tra an toàn PCCC và khả năng xử lý các tình huống thực tiễn của cán bộ, chiến sĩ.

Với 35 đội tuyển đến từ các đơn vị, hội thi thể hiện quy mô, sức lan tỏa của một sân chơi nghiệp vụ.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội thi là rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng cung cấp thông tin cho báo chí, ứng xử và xử lý các tình huống truyền thông. Đây là yêu cầu thiết thực, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên truyền và bảo đảm an toàn PCCC và CNCH.

Với 35 đội tuyển đến từ các đơn vị trên cả nước, hội thi thể hiện quy mô, sức lan tỏa của một sân chơi nghiệp vụ lần đầu được tổ chức, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm nâng cao trình độ chuyên môn của toàn lực lượng.

Hội thi được tổ chức qua 2 vòng thi trực tiếp, gồm vòng loại và vòng chung kết. Vòng loại diễn ra tại 3 cụm thi. Cụ thể, Cụm 1 gồm 12 đội tuyển khu vực phía Bắc, tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 26 và 27/11; Cụm 2 gồm 12 đội tuyển khu vực miền Trung, tổ chức tại Quảng Ngãi trong hai ngày 19 và 20/11; Cụm 3 gồm 11 đội tuyển khu vực miền Nam, tổ chức tại Tây Ninh từ ngày 30/11 đến 1/12. Vòng chung kết dự kiến diễn ra trong hai ngày 10 và 11/12 tại tỉnh Khánh Hòa, với sự góp mặt của 10 đội tuyển xuất sắc nhất.

Hội thi được tổ chức qua 2 vòng thi trực tiếp, gồm vòng loại và vòng chung kết. Tại mỗi vòng, các đội tuyển tranh tài ở 3 phần thi, tập trung đánh giá kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng xử lý tình huống thực tế.

Một số hình ảnh tập luyện của các đội tuyển chuẩn bị cho hội thi.

Ở phần thi tuyên truyền về PCCC và CNCH, mỗi đội xây dựng bài tuyên truyền về tình hình, nguy cơ cháy, nổ; các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC; quy trình tổ chức chữa cháy, CNCH, cứu người tại cơ sở và khuyến cáo thoát nạn an toàn. Thí sinh trực tiếp thuyết trình, kết hợp khả năng hùng biện với hình ảnh, video minh họa trực quan.

Ở phần thi kiến thức pháp luật, mỗi đội có 3 thí sinh cùng tham gia trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm bằng hình thức bấm chuông hoặc nhập đáp án trên hệ thống phần mềm điện tử. Nội dung câu hỏi bao quát các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới; thẩm quyền kiểm tra, tuyên truyền; xử phạt vi phạm hành chính và quy trình điều tra, xác minh vụ cháy.

Điểm nhấn của hội thi là phần thi xử lý tình huống truyền thông. Tại đây, thí sinh trực tiếp thực hành cung cấp thông tin cho báo chí ngay sau khi xảy ra vụ cháy phức tạp; đồng thời giải đáp những vướng mắc về pháp lý và hướng dẫn thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH. Phần thi đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn phải có bản lĩnh, khả năng giao tiếp, phản ứng nhanh và xử lý thông tin linh hoạt trước các tình huống truyền thông.

Không chỉ là cuộc thi nghiệp vụ, Hội thi cán bộ tuyên truyền, kiểm tra giỏi còn là dịp đánh giá năng lực, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH trên cả nước.

Những kinh nghiệm, sáng kiến và cách làm hiệu quả được chia sẻ tại hội thi sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC, đưa kiến thức và kỹ năng PCCC và CNCH đến gần hơn với người dân, xây dựng thế trận PCCC toàn dân ngày càng vững chắc.