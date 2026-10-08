Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy hỗ trợ 2 hộ khó khăn về nhà ở tại xã Hạnh Phúc

Các hộ đang xây dựng nhà ở trên địa bàn xã được hỗ trợ, gồm: Gia đình ông Phùng Văn Quyết, xóm Cô Rào; gia đình ông Hoàng Minh Thuận, xóm Bản Chang, là hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh trao hỗ trợ cho hộ ông Hoàng Minh Thuận, xóm Bản Chang.

Trong đó, gia đình ông Phùng Văn Quyết được hỗ trợ 1 téc nước; gia đình ông Hoàng Minh Thuận được hỗ trợ 1,5 tấn xi măng phục vụ quá trình xây dựng nhà.

Các phần quà được hỗ trợ dựa trên nhu cầu thực tế của từng hộ, góp phần giảm một phần chi phí vật liệu, thiết bị, giúp các gia đình có thêm điều kiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm hoàn thiện nơi ở, ổn định cuộc sống.

Hoạt động nhằm hưởng ứng phong trào thi đua cao điểm của Công an tỉnh, hướng tới mục tiêu huy động sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng, chung tay thực hiện chương trình xây dựng 450 nhà cho các hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tiếp tục phát huy tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, góp phần tăng cường gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội.