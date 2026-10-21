Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà
Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện được huy động, khẩn trương triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH). Đến 4h30 ngày 21/10, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Theo Công an TP Hà Nội, vào 4h15 ngày 21/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố tiếp nhận tin báo cháy tại nhà dân ở số 23, ngõ 132 Hoa Bằng, phường Yên Hòa.
Tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra cháy có quy mô 5 tầng với diện tích khoảng 45m2/sàn; khu vực cháy xuất phát tại tầng 1 chất cháy chủ yếu là đồ gia dụng, tốc độ cháy lan nhanh, tạo ra nhiều khói, khí độc, có nguy cơ lan lên các tầng phía trên. Qua xác minh, trước đó đã có 10 người tự thoát nạn được ra bên ngoài.
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khẩn trương phá cửa, tiếp cận và đưa 3 người mắc kẹt trong nhà ra ngoài an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe. Đồng thời, lực lượng chức năng triển khai đội hình chữa cháy, tiếp tục tìm kiếm, rà soát tại các tầng phía trên để bảo đảm không còn người mắc kẹt.
Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.
Nguồn CAND: https://cand.vn/canh-sat-phong-chay-chua-chay-cuu-3-nguoi-mac-ket-trong-vu-chay-nha-post825490.html