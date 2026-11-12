Cảnh sát phá cửa kính, lao vào nhà cháy cứu 3 người lúc nửa đêm

Khoảng 23h56 ngày 11/11, nhận tin báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy 114, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hải Phòng) điều động 2 xe chữa cháy cùng 13 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường vụ cháy nhà dân tại phường Lưu Kiếm, Hải Phòng.

Cảnh sát kịp thời giải cứu 3 người dân mắc kẹt trong đám cháy lúc nửa đêm.

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chữa cháy nhanh chóng phá cửa kính cường lực, triển khai 2 lăng B phun nước dập lửa. Cùng lúc, tổ trinh sát tiếp cận ngôi nhà qua tầng 2 để tìm kiếm người mắc kẹt.

Các chiến sĩ cung cấp mặt nạ lọc độc dự phòng, trấn an tinh thần và hướng dẫn 3 người trong cùng một gia đình thoát ra ngoài an toàn.

Đám cháy sau đó được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản.

Cảnh sát đưa người dân mắc kẹt trong hoả hoạn ra ngoài an toàn.

Trước đó, ngày 6/11, tại Hải Phòng cũng xảy ra vụ cháy nhà khiến một người mắc kẹt.

Khoảng 7h34 cùng ngày, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 nhận tin báo cháy tại ngôi nhà 3 tầng, diện tích khoảng 26 m² ở số 39/29 đường Hai Bà Trưng, phường Lê Chân.

Thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận, lửa bùng phát trong căn nhà chứa nhiều rác và phế liệu do gia đình thu gom. Người dân và lực lượng tại chỗ nỗ lực phá cửa, dùng bình chữa cháy cầm tay dập lửa nhưng bất thành. Bên trong tầng 1 có người kêu cứu.

Đội chữa cháy lập tức triển khai các mũi xử lý. Trong đó, 3 cán bộ, chiến sĩ mang bình khí nén, đeo mặt nạ cách ly tiến vào bên trong tìm kiếm, cứu người.

Sau ít phút, lực lượng chức năng dập tắt đám cháy, ngăn cháy lan sang nhà bên cạnh và đưa chủ nhà là ông Đ.M.B. (SN 1951) ra ngoài an toàn.