Cảnh sát PCCC và CNCH Lào Cai giải cứu người dân mắc kẹt trong vùng ngập ở Bắc Hà

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Lào Cai, sáng 7/11, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trên địa bàn xã Bắc Hà xuất hiện mưa lớn cục bộ, gây ngập úng tại nhiều khu dân cư, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân.

Cảnh sát PCCC và CNCH Lào Cai giải cứu 4 người dân mắc kẹt trong vùng ngập ở Bắc Hà.

Qua rà soát đến 7h45 cùng ngày, mưa lớn đã ảnh hưởng đến 9 thôn, tập trung tại khu vực trung tâm xã, Na Hối và Thải Giàng Phố. Tổng cộng có 42 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 38 hộ bị ngập nhà, 1 hộ bị sập tường nhà và 1 hộ bị đất sạt vào tường với khối lượng khoảng 50m³.

Mưa lớn cũng khiến một số tuyến giao thông bị ngập, chia cắt tại khu vực cầu đường 20/9, ngầm tràn, chợ trâu và cầu Tà Chải. Ngoài ra, một số diện tích hoa màu của người dân bị ngập úng, thiệt hại.

Cảnh sát PCCC và CNCH Lào Cai giải cứu 4 người dân mắc kẹt trong vùng ngập ở Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Lào Cai đã triển khai lực lượng thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 10 cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường tổ chức ứng cứu.

Tại các khu vực ngập sâu, lực lượng cứu nạn, cứu hộ sử dụng phương tiện được trang bị, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tiếp cận người dân bị cô lập. Đáng chú ý, 4 người dân phải trú tránh trên mái nhà giữa vùng ngập đã được cán bộ, chiến sĩ kịp thời tiếp cận, tổ chức đưa đến nơi an toàn.

Trưa 7/11, Thiếu tá Vũ Văn May, Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin mưa lũ, đơn vị đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực bị ngập, chia cắt.

Cùng với nhiệm vụ cứu người, lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương và Công an xã Bắc Hà căng dây cảnh báo, khoanh vùng những vị trí ngập sâu, nguy hiểm, ngăn người dân đi vào khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Sau khi nước rút, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, dọn dẹp bùn đất, vệ sinh nhà cửa và đường giao thông, góp phần sớm ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân.