Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời giải cứu 3 người bị nạn trong sự cố sập nhà tại phường Phú Nhuận

Sau 15 phút nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 17 đã phối hợp với Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH), Công an phường Phú Nhuận, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và lực lượng cấp cứu 115 tổ chức tiếp cận hiện trường, tìm kiếm và giải cứu được 3 người bị nạn (gồm 2 nữ và 1 nam) tại căn nhà bị sập trên đường Trường Sa, phường Phú Nhuận, TPHCM.

Lực lượng Cảnh sát CNCH nhanh chóng tiếp cận hiện trường, giải cứu nạn nhân

Trước đó, vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 28/9, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 17 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM) nhận lệnh từ Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 về vụ sập nhà dân.

Ngay sau khi nhận tin, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 17 đã nhanh chóng điều động 2 xe chuyên dụng cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khẩn trương tổ chức trinh sát, đánh giá hiện trạng công trình, xác định vị trí và số lượng người bị nạn, mắc kẹt; đồng thời triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ kịp thời đưa 3 người bị nạn đến khu vực an toàn.

Theo ghi nhận, căn nhà xảy ra sự cố có diện tích khoảng 40m², kết cấu gồm 1 tầng trệt và 1 gác gỗ.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tại khu vực và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo: Khi phát hiện sự cố sập, đổ công trình hoặc các tình huống có người bị mắc kẹt, người dân cần nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng qua số 114, không tự ý tiếp cận khu vực có nguy cơ tiếp tục sập đổ để tránh phát sinh thêm tai nạn.