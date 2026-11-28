Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời đưa 20 trẻ mầm non đến nơi an toàn
Trước tình trạng nước lũ dâng cao, gây ngập úng tại một số khu vực ở phường Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai), lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương triển khai phương án cứu hộ, kịp thời đưa 20 trẻ mầm non ra khỏi khu vực ngập nước, đồng thời hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn.
Nhận được tin báo về tình trạng ngập nước tại khu vực Trường Mầm non Quang Trung, đường La Văn Tiến, phường Quy Nhơn Nam, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng có mặt, phối hợp với các cô giáo tổ chức di dời các cháu nhỏ.
Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai cho biết, ngay sau khi nhận tin báo, đơn vị đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ đến địa bàn hỗ trợ di dời các cháu. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, lực lượng chức năng đã đưa toàn bộ 20 trẻ ra khỏi khu vực ngập nước, đến địa điểm an toàn.
Hiện nước vẫn đang tiếp tục dâng, đơn vị đề nghị người dân tại các khu vực ngập chủ động di chuyển đến nơi an toàn; đồng thời tiếp tục huy động lực lượng đến những vùng ngập để hỗ trợ người dân.
Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương sử dụng xuồng, áo phao tiếp cận các khu dân cư trũng thấp ở phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam hỗ trợ di dời người già, trẻ nhỏ và tài sản thiết yếu đến nơi an toàn giữa dòng nước lũ dâng cao.
Diễm Phúc
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/phong-su/canh-sat-pccc-va-cnch-kip-thoi-dua-20-tre-mam-non-den-noi-an-toan-post361683.html