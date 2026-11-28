Lực lượng tiếp cận khu vực ngập hỗ trợ người dân

Nhận được tin báo về tình trạng ngập nước tại khu vực Trường Mầm non Quang Trung, đường La Văn Tiến, phường Quy Nhơn Nam, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng có mặt, phối hợp với các cô giáo tổ chức di dời các cháu nhỏ.

Khu vực trường mầm non Quang Trung ngập

Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai cho biết, ngay sau khi nhận tin báo, đơn vị đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ đến địa bàn hỗ trợ di dời các cháu. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, lực lượng chức năng đã đưa toàn bộ 20 trẻ ra khỏi khu vực ngập nước, đến địa điểm an toàn.

Hỗ trợ di dời học sinh trường mầm non Quang Trung ra khỏi vùng ngập lụt

Hiện nước vẫn đang tiếp tục dâng, đơn vị đề nghị người dân tại các khu vực ngập chủ động di chuyển đến nơi an toàn; đồng thời tiếp tục huy động lực lượng đến những vùng ngập để hỗ trợ người dân.

Hỗ trợ người dân ra khỏi vùng ngập

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương sử dụng xuồng, áo phao tiếp cận các khu dân cư trũng thấp ở phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam hỗ trợ di dời người già, trẻ nhỏ và tài sản thiết yếu đến nơi an toàn giữa dòng nước lũ dâng cao.

Diễm Phúc