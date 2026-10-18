Cảnh sát PCCC và CNCH giải cứu nam thanh niên có ý định tự tử

Ngày 18-10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TPHCM cho biết, trong quá trình cứu một nam thanh niên tại xã Bình Hưng tối 16-10, đồng chí Ngô Tấn Thành, cán bộ Tổ Cảnh sát PCCC và CNCH đặc biệt tinh nhuệ trên cạn, bị trật khớp tay phải. Dù đau đớn, anh vẫn ôm chặt người gặp nạn đến khi đồng đội tiếp cận, phối hợp đưa người này đến nơi an toàn.

Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt cứu nam thanh niên có ý định tự tử. Ảnh: Phòng PC07

Theo Phòng PC07, thời điểm xảy ra sự việc, Trung tâm Chỉ huy 114 tiếp nhận tin báo về một người có ý định tự gây nguy hiểm tính mạng tại Khu dân cư Bình Hưng. Đơn vị đã điều động 2 xe cùng 9 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Đồng chí Ngô Tấn Thành cùng đồng chí Quốc Tuấn tiếp cận từ căn nhà liền kề. Do mặt sàn ẩm ướt sau mưa, đồng chí Thành trượt ngã, chấn thương tay phải.

Tiếp cận, giải cứu thành công nam thanh niên. Ảnh: Phòng PC07

Dù bị thương, đồng chí Thành vẫn nỗ lực bám giữ, ôm chặt người gặp nạn, phối hợp cùng đồng đội ngăn chặn nguy cơ mất an toàn. Đến 20 giờ 10 phút, nam thanh niên được đưa đến nơi an toàn.

Đồng chí Thành bị trật khớp tay phải, được bó bột và điều trị. Ảnh: Phòng PC07

Đồng chí Ngô Tấn Thành được đưa đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, vị trí bị thương được bó bột cố định và treo tay hỗ trợ điều trị.

Theo Phòng PC07, hành động của đồng chí Ngô Tấn Thành thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH luôn đặt an toàn và tính mạng người dân lên hàng đầu.