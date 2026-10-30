Cảnh sát PCCC và CNCH Đồng Nai tích cực hưởng ứng ngày Công dân số Việt Nam năm 2026

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Đồng Nai về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn xác nhận, tích hợp thông tin, giấy tờ trên ứng dụng VNeID và hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chủ động triển khai, quán triệt đến các đơn vị trực thuộc, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn thể CBCS.

Theo đó, 100% CBCS tích cực tham gia hưởng ứng, thực hiện xác nhận, tích hợp thông tin, giấy tờ cá nhân trên ứng dụng VNeID; đồng thời tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và Nhân dân sử dụng các tiện ích số, từng bước hình thành thói quen giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Đặc biệt, 100% CBCS tham gia sử dụng khung ảnh đại diện hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026 trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần lan tỏa thông điệp chuyển đổi số đến cộng đồng. Bên cạnh đó, CBCS tích cực tham gia học tập trên nền tảng “Bình dân học vụ số”, nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác và đời sống.

CBCS Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thay đổi ảnh đại diện trên nền tảng MXH.

Qua tổng hợp báo cáo của các đơn vị trực thuộc, đã ghi nhận hơn 1.000 lượt người được tuyên truyền, hướng dẫn tiếp cận các tiện ích số, đặc biệt là việc xác nhận, tích hợp giấy tờ trên VNeID. Nhiều đơn vị còn chủ động hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế tiếp cận, sử dụng các tiện ích số.

Các hoạt động tuyên truyền không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho CBCS và Nhân dân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong việc đồng hành cùng người dân thực hiện chuyển đổi số.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục khẳng định quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác, góp phần xây dựng lực lượng Công an thành phố Đồng Nai chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.