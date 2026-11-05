Cảnh sát PCCC và CNCH Đồng Nai: Chủ động đối thoại, tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

Tham dự hội nghị có đồng chí Thượng tá Trần Văn Bắc – Phó Trưởng phòng PC07; đồng chí Thiếu tá Nguyễn Thế Gia – Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 6; đồng chí Nguyễn Giang Châu – Phó Chủ tịch UBND xã Tân An; đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đồng chí Thiếu tá Nguyễn Đình Huyền – Phó Trưởng Công an xã Tân An.

Xã Tân An là địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vừa và nhỏ. Trong quá trình hoạt động, không ít cơ sở còn gặp khó khăn, vướng mắc trong việc đáp ứng các điều kiện an toàn PCCC, nhất là khi hệ thống pháp luật có những thay đổi, điều chỉnh.

Toàn cảnh buổi Hội nghị đối thoại.

Tại hội nghị, đại diện Phòng PC07 đã phổ biến, hướng dẫn những quy định mới được Chính phủ ban hành theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đồng thời làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC và CNCH.

Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Thế Gia – Đội trưởng Đội CC và CNCH khu vực 6 trình bày những điểm mới trong quy định của pháp luật tại Hội nghị.

Với phương châm “Lắng nghe để thấu hiểu – Hướng dẫn để tháo gỡ – Đồng hành để phát triển”, hội nghị dành thời gian để đại diện hơn 30 doanh nghiệp, cơ sở trao đổi những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn. Các ý kiến được lãnh đạo Phòng PC07, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trực tiếp lắng nghe, giải đáp, hướng dẫn giải pháp thực hiện phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tế của từng cơ sở.

Các doanh nghiệp trên địa bàn xã Tân An đang nghiên cứu trao đổi các nội dung theo quy định mới tại Hội nghị.

Điểm đáng chú ý của hội nghị là tinh thần chủ động đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp hiểu đúng quy định, thực hiện đúng ngay từ đầu, phòng ngừa vi phạm thay vì chỉ phát hiện và xử lý, qua đó giúp cơ sở hạn chế những rủi ro pháp lý, bảo đảm an toàn và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định.

Các doanh nghiệp trên địa bàn trao đổi tại Hội nghị.

Hoạt động đối thoại cũng thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an với chính quyền địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, gắn yêu cầu bảo đảm an toàn PCCC với cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đồng chí Thượng tá Trần Văn Bắc – Phó Trưởng phòng PC07 trực tiếp lắng nghe và giải đáp thắc mắc cho các cơ sở, doanh nghiệp.

Bảo đảm an toàn PCCC không chỉ để phòng ngừa cháy, nổ mà còn là nền tảng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, bền vững. Thông qua hội nghị, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố Đồng Nai.