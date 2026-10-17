Cảnh sát PCCC và CNCH dọn vệ sinh sau đêm khai mạc Lễ hội Mường Lò

Ngay sau khi chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 khép lại, tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ, các cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng bắt tay vào công việc thu gom rác thải, làm sạch khu vực khán đài và không gian xung quanh sân vận động.

Lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách. (Ảnh: Nguyễn Hải)

Trong đêm khai hội, hàng nghìn lượt người dân và du khách đã tập trung về sân vận động để thưởng thức các chương trình nghệ thuật đặc sắc, hòa mình vào vòng xòe đại đoàn kết, cùng cảm nhận nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc.

Sự kiện thu hút đông đảo người tham dự, song cũng để lại lượng lớn rác thải sinh hoạt như vỏ chai, bao bì, giấy báo trên các tầng khán đài và khu vực tổ chức lễ hội.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cần mẫn thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh sau khi sự kiện kết thúc. (Ảnh: Nguyễn Hải)

Dù đã trải qua nhiều giờ làm nhiệm vụ trực chiến, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho sự kiện, các chiến sĩ vẫn chủ động phân công công việc, miệt mài thu gom từng túi rác, quét dọn từng khu vực. Công việc được thực hiện khẩn trương, tỉ mỉ, góp phần trả lại không gian sạch sẽ sau một đêm lễ hội sôi động.

Không có ánh đèn sân khấu hay những tràng pháo tay cổ vũ, hình ảnh người chiến sĩ lặng lẽ làm việc trong đêm muộn vẫn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Đó không chỉ là tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao mà còn thể hiện ý thức giữ gìn môi trường, cảnh quan và nếp sống văn minh nơi công cộng.

Các chiến sĩ vẫn chủ động phân công công việc, miệt mài thu gom từng túi rác, quét dọn từng khu vực. (Ảnh: Nguyễn Hải)

Hành động giản dị nhưng thiết thực ấy đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân gần gũi, tận tụy, hết lòng phục vụ Nhân dân.

Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh Lễ hội Mường Lò văn minh, thân thiện, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách khi đến với vùng đất Nghĩa Lộ giàu bản sắc văn hóa.