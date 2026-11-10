Cảnh sát PCCC TPHCM cứu người đàn ông mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài an toàn

Nhận được tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 11 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP.HCM đã điều động 3 xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa. Do đám cháy xảy ra trong hẻm lại xuất phát từ trên tầng 3 nên cán bộ, chiến sĩ đã nối vòi rồng tiếp cận và dập tắt đám cháy.

Phát hiện có người mắc kẹt bên trong làn khói đen bốc cao, Tổ cứu nạn cứu hộ đã sử dụng mặt nạ phòng độc tiếp cận hiện trường cõng người đàn ông thoát nạn bằng cầu thang bộ, đưa ra ngoài an toàn.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy

Đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn lúc 18h13'. Tại hiện trường nhiều tài sản trên tầng 3 căn nhà bị cháy và hư hỏng nặng. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã ngăn không cho lửa bén sang các nhà dân liền kề. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Tổ cứu nạn, cứu hộ tiếp cận đưa người đàn ông ra ngoài an toàn.