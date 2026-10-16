Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt dập tắt xe tải bốc cháy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn

Theo thông tin ban đầu, gần 19h cùng ngày, tài xế lái chiếc xe tải mang biển số TPHCM chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, Bến Cát đi Dĩ An.

Lửa bao trùm chiếc xe tải.

Khi đến đoạn qua nút giao Bình Chuẩn đường Vành đai 3 TPHCM (phường Thuận Giao giáp phường Phú Lợi), phương tiện bất ngờ bốc cháy ở đầu xe.

Tài xế nhanh chóng dừng xe, thoát ra ngoài tìm cách dập lửa, nhưng bất thành. Lửa cháy lớn, nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe tải.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC (PC07, Công an TPHCM) huy động xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Khoảng 10 phút sau, lửa được dập tắt. Vụ cháy làm chiếc xe tải bị thiêu rụi.