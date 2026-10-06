Cảnh sát PCCC&CNCH TPHCM xuyên đêm cứu 12 người mắc kẹt tại công trình Suối Cái

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 32 xuất 01 xe chở phương tiện, 04 xe chữa cháy, 01 xuồng máy cùng 48 CBCS đến hiện trường, do Thiếu tá Phạm Ngọc Thanh - Đội trưởng chỉ huy.

Đến hiện trường lúc 23 giờ 00 phút, đơn vị phối hợp với Công an phường Tân Khánh nắm tình hình khu vực nghi ngờ nạn nhân bị mắc kẹt. Thông tin xác minh ban đầu, do mưa lớn từ chiều ngày 05/10/2026 nước từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn gây ngập và nước suối dâng cao.

Cảnh sát dùng xuồng tiếp cận khu vực bị ngập lụt, cô lập

Người dân được cứu đến nơi an toàn

Diện tích ngập nước khoảng 20 ha. Trong khu vực ngập nước có 04 hộ dân, 01 lán trại của công nhân công trình. Có khoảng 10 nạn nhân đang bị nước cô lập, mắc kẹt tại nhà và chòi canh phương tiện tại công trình thi công nạo vét Suối Cái.

Khi đến hiện trường, Đội CC&CNCH Khu vực 32 phối hợp với các lực lượng địa phương đang triển khai lực lượng và phương tiện tiếp cận hiện trường tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân mắc kẹt. Tuy nhiên do nước dâng cao trên diện rộng cùng với ban đêm hạn chế tầm nhìn nên các lực lượng gặp nhiều khó khăn để tiếp cận được khu vực nạn nhân mắc kẹt khi đưa hết nạn nhân vào an toàn.

Các lực lượng CNCH phải sử dụng áo phao, xuồng máy, phao nổi, dây CNCH để tổ chức triển khai đội hình, chia làm nhiều mũi trinh sát, tìm kiếm trên diện rộng để tiếp cận khu vực nhà dân và lán trại của công nhân công trình.

Đến khoảng 01 giờ 25 phút ngày 06 tháng 10 năm 2026, lực lượng CNCH đã cứu được 07 nạn nhân đầu tiên và đưa ra ngoài an toàn.

Clip Cảnh sát PCCC-CNCH cứu người mắc kẹt do nước lũ trong đêm:

Theo thông tin từ các nạn nhân cung cấp vẫn còn vài nạn nhân mắc kẹt trong các khu vực ngập nước. Các lực lượng CNCH tiếp tục triển khai lực lượng tiến sâu vào vùng nước ngập đến khoảng 02 giờ 10 phút ngày 06 tháng 10 năm 2026, lực lượng CNCH đã tiếp tục cứu và đưa thêm 02 nạn nhân ra ngoài an toàn.

Đến khoảng 04 giờ 00 phút ngày 06 tháng 10 năm 2026, lực lượng CNCH đã tiếp tục cứu và đưa thêm 03 nạn nhân ra ngoài an toàn.

Đến 05 giờ 30 phút kết thúc hoạt động tìm kiếm cứu hộ, tính đến thời điểm kết thúc hoạt động CNCH, các lực lượng đã cứu và đưa đến nơi an toàn được 12 người.

Ttrong quá trình làm nhiệm vụ, sau khi đã đưa hết các nạn nhân vào nơi an toàn, các cán bộ chiến sĩ thực hiện kiểm tra lại hiện trường lần cuối, bảo đảm không để sót bất cứ ai.

Sự phản ứng nhanh chóng, tinh thần không ngại nguy hiểm, gian khổ cùng hành động quyết đoán của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã kịp thời tiếp cận, tổ chức cứu nạn, đưa 12 người dân thoát khỏi tình huống nguy hiểm, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân trong thời khắc sinh tử.