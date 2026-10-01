Cảnh sát PCCC&CNCH Nghệ An: Chủ động triển khai hiệu quả các mặt công tác

Theo đó, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tích cực tham mưu triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả PCCC&CNCH; đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, doanh nghiệp và mỗi người dân trong phòng ngừa cháy, nổ, tai nạn, sự cố.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thường xuyên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân trong công tác phòng ngừa, xử lý khi gặp sự cố cháy nổ.

Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm nay, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An đã tham mưu Tỉnh uỷ ban hành 1 văn bản; UBND tỉnh ban hành 15 văn bản, tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh ban hành 129 văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác PCCC&CNCH trên địa bàn toàn tỉnh.

Lực lượng PCCC&CNCH tham gia diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Kho xăng dầu Bến Thuỷ.

Riêng Công an tỉnh tổ chức 3 lớp tập huấn: Công tác kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH; kiểm tra, giám sát việc tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của cơ sở; điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ cháy, nổ. Đồng thời tổ chức lễ ra mắt Trung tâm thông tin chỉ huy kết nối Hệ thống truyền tin, báo sự cố PCCC, ứng dụng “Báo cháy 114” và triển khai kế hoạch đầu tư, quản lý, khai thác, vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu về PCCC&CNCH.

Đơn vị cũng tham mưu UBND tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh tại Kho xăng dầu Bến Thủy; đồng thời, tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ tình huống sự cố tai nạn đuối nước năm 2026 tại Cầu Bến Thủy 2; tình huống sự cố tai nạn giao thông tại Khu di tích Kim Liên, xã Kim Liên.

Nhằm tăng cường công tác phòng ngừa, phòng cảnh sát PCCC&CNCH Công an Nghệ An cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC. Trong đó, đã phối hợp đăng tải hơn 2.300 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về an toàn PCCC; tổ chức 702 buổi tuyên truyền với hơn 68.000 người tham gia; tổ chức gần 170 lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH với gần 20.000 người tham gia.

Đơn vị cũng thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp thành lập, duy trì công tác tuyên truyền hiệu quả định kỳ hàng tháng tại Trung tâm học tập cộng đồng PCCC&CNCH tại 130/130 xã, phường trên địa bàn tỉnh; đồng thời phối hợp, hướng dẫn trang bị và kết nối thiết bị truyền tin báo cháy đối với 1.520 cơ sở trên địa bàn.

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Nghệ An hỗ trợ nhân dân di dời trong đợt mưa lũ vừa qua.

Đặc biệt, trong công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân PCCC, đơn vị đã chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thành lập, duy trì hoạt động hiệu quả 130 Trung tâm học tập cộng đồng về PCCC&CNCH trên địa bàn 130 xã, phường; định kỳ hàng tháng tại mỗi Trung tâm đều tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH. Ngoài ra, công tác tuyên truyền trên không gian mạng ghi dấu ấn rõ nét nhờ sự chủ động, sáng tạo và không ngừng đổi mới về nội dung lẫn hình thức, đơn vị đã chủ động phối hợp với các KOL trên địa bàn biên tập, xây dựng và đăng tải 8 video tuyên truyền pháp luật về PCCC&CNCH trên Fanpage của đơn vị và các trang mạng xã hội, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội với hơn 300.000 lượt người tiếp cận, theo dõi, tạo làn sóng tương tác tích cực và nâng cao rõ rệt ý thức phòng ngừa cháy, nổ trong cộng đồng.

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh xuyên đêm chữa cháy tại khu vực bãi rác Nghi Yên.

Không chỉ làm tốt công tác phòng ngừa, thời gian qua, lực lượng PCCC&CNCH Công an tỉnh còn triển khai hiệu quả các giải pháp trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Theo đó, đơn vị đã tổ chức xuất hơn 350 lượt xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng 2.000 lượt CBCS cứu chữa kịp thời các vụ cháy, tai nạn, sự cố xảy ra. Điển hình như, huy động 26 lượt phương tiện, 150 CBCS tham gia chữa cháy vụ cháy rừng tại xã Thiên Nhẫn và xã Vạn An, ngăn cháy lan bảo vệ hơn 100 hộ gia đình giáp ranh khu vực rừng. Hay dịp này, đơn vị cũng kịp thời khống chế vụ cháy 3 tàu cá tại xã Quỳnh Phú, ngăn cháy lan sang 5 tàu cá neo đậu liền kề, bảo vệ tài sản trị giá hàng tỷ đồng.

Trước đó, lực lượng PCCC&CNCH Công an Nghệ An cũng đã triển khai các biện pháp CNCH, đưa 4 nạn nhân và 2 chiếc thuyền bị cuốn trôi trên biển vào bờ an toàn. Gần đây nhất, cảnh sát PCCC&CNCH đã huy động 16 phương tiện cùng 120 CBCS tham gia chữa cháy hơn 22 giờ liên tục không kể ngày đêm, đã kịp thời khống chế vụ cháy bãi rác tại Khu xử lý rác thải Nghi Yên, xã Hải Lộc, ngăn cháy lan sang khu vực rừng phòng hộ, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng, giảm thiểu đến mức tối đa tác động tiêu cực đến môi trường, đồng thời bảo vệ tuyệt đối an toàn tài sản, tính mạng của nhân dân và lực lượng tham gia chữa cháy…

Nhiều tập thể, cá nhân trong lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Công an Nghệ An được các cấp ngành khen thưởng.

Nhờ chủ động, sáng tạo, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Nghệ An xứng đáng là lực lượng nòng cốt trên mặt trận PCCC&CNCH, góp phần xây dựng môi trường an toàn, thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Với những thành tích đó, trong 9 tháng đầu năm 2026, đơn vị có 4 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; 2 tập thể, 9 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 12 tập thể, 53 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen vì thành tích xuất sắc trong các mặt công tác.