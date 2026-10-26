Cảnh sát PCCC-CNCH giải cứu nữ du khách nước ngoài rơi xuống hố sâu 20m

Ngay lập tức, lãnh đạo đơn vị đã huy động 1 xe cứu nạn, cứu hộ, 1 xe cứu thương cùng 9 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu người.

Nạn nhân được xác định là chị Goh Shu Wen (SN 1986, quốc tịch Malaysia), tới Đà Lạt du lịch. Vị trí gặp nạn nằm trên đỉnh núi Hòn Bồ, địa hình hiểm trở, khiến việc tiếp cận và di chuyển thiết bị chuyên dụng gặp nhiều khó khăn. Miệng hố nơi nữ du khách rơi xuống chỉ rộng khoảng 70cm, sâu khoảng 20m, bị cây cỏ phủ kín, gây trở ngại lớn cho công tác cứu hộ.

Một cán bộ trong tổ công tác Cảnh sát PCCC và CNCH được phân công đu dây xuống hố, tiếp cận nạn nhân. Tại đây, anh đã sử dụng thiết bị chuyên dụng cố định người nạn nhân, rồi cùng phối hợp với đồng đội trên miệng hố đưa nạn nhân lên mặt đất an toàn.

Qua kiểm tra ban đầu, nữ du khách bị gãy chân, mất nhiều máu. Sau khi được sơ cứu tại chỗ, nạn nhân được lực lượng cứu hộ khẩn trương đưa xuống núi, chuyển đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.