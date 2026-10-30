Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TPHCM liên tiếp cứu người dân gặp nạn

Chiều 27/10, trong lúc sửa chữa đường điện trên sân thượng ở căn nhà trên đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Bến Thành (TPHCM), người đàn ông 67 tuổi bất cẩn bị điện giật rơi từ sân thượng xuống mái tôn nhà dân bên cạnh. Nạn nhân bị thương nặng, bất động. Người nhà phát hiện nhưng không có cách nào tiếp cận nên gọi điện cầu cứu lực lượng cứu hộ. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 1, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, khẩn trương tổ chức công tác cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP.HCM cứu hộ nạn nhân bị điện giật.

Trước tình huống khẩn cấp, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng khảo sát hiện trường, đánh giá tình trạng nạn nhân và lựa chọn phương án cứu nạn phù hợp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tiếp cận được nạn nhân, sử dụng cán cứu thương kết hợp dây cứu hộ cố định, tổ chức đưa nạn nhân từ mái tôn xuống mặt đất an toàn. Sau khi hoàn thành công tác cứu nạn, lực lượng chức năng đã bàn giao nạn nhân cho Bệnh viện Đa khoa Gia Định để tiếp tục kiểm tra tình trạng sức khỏe và đưa đi cấp cứu.

Rạng sáng 26/10, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 9, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP.HCM nhận tin 1 người dân ngã từ trên cao xuống mái nhà ở đường số 1B, Khu dân cư Lý Chiêu Hoàng, phường An Lạc. Tiếp nhận thông tin, đơn vị đã điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe nước chữa cháy, 1 xe thang cùng cán bộ, chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP.HCM tiếp cận đưa nạn nhân đến nơi an toàn.

Qua nắm bắt thông tin nạn nhân tên V.T.K.T. (sinh năm 1963) ngã từ trên cao xuống mái nhà dân. Vụ ngã từ trên cao xuống khiến cho nạn nhân bị thương nặng, không thể tự di chuyển do chấn thương, chỉ huy đã khẩn trương chỉ đạo triển khai đội hình cứu người trên cao.

Xe thang được vận hành để tổ cứu nạn, cứu hộ tiếp cận, cố định và đưa nạn nhân xuống đất an toàn. Ngay sau khi tiếp đất, nạn nhân đã được bàn giao cho lực lượng Y tế thuộc Trung tâm Cấp cứu 115 để tiến hành sơ cứu ban đầu và chuyển vào bệnh viện tiếp tục điều trị và theo dõi.

Cứu hộ thành công 2 nữ sinh viên đi lạc trên núi Thị Vải

Tối 29/10/2026, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 25 Công an TP.HCM đã phối hợp với lực lượng chức năng phường Tân Phước kịp thời tìm kiếm, cứu hộ thành công 02 nữ sinh đi lạc trên núi Thị Vải.

Hai nữ sinh được xác định là L.T.T.N. (quê Đồng Tháp) và T.H.N. (quê Bình Thuận) đều là sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM. Theo thông tin ban đầu, 2 nữ sinh đến khu vực núi Thị Vải, gần chùa Linh Sơn Bửu Thiền Tự (phường Phú Mỹ) để tham quan, leo núi. Sau khi lên đến đỉnh, trên đường tìm lối xuống, cả hai mất phương hướng, đi lạc sang khu vực núi Ông Trịnh (phường Tân Phước) và không thể tự tìm đường về.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 25 phối hợp với lực lượng chức năng tìm thấy 02 nữ sinh trên núi Ông Trịnh.

Nhận tin báo từ gia đình vào khoảng 17 giờ giờ cùng ngày, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 25 phối hợp Công an phường Tân Phước và Ban Chỉ huy Quân sự phường triển khai tìm kiếm.

Sau gần 2 giờ tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 02 nữ sinh tại khu vực núi Ông Trịnh, cách điểm xuất phát khoảng 5km; sau đó đã hỗ trợ đưa 02 nữ sinh xuống núi an toàn.