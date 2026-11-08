Cảnh sát nỗ lực khống chế vụ cháy lớn tại quán karaoke ở Đồng Nai

Khoảng 16h cùng ngày, người dân phát hiện khói bốc ra từ quán karaoke Nữ Hoàng nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC CNCH nhanh chóng điều động nhiều xe chữa cháy, xe thang cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Khói bốc cao tại quán karaoke Nữ Hoàng.

Tại hiện trường, cột khói đen dày đặc bốc lên từ khu vực quán karaoke, bao trùm một phần tòa nhà và lan rộng lên cao. Lực lượng chức năng sử dụng xe thang, triển khai các đường vòi phun nước từ nhiều hướng nhằm khống chế, ngăn cháy lan.

Cùng thời điểm, Công an phường Bình Phước huy động lực lượng đến hiện trường, phối hợp chữa cháy, bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ công tác xử lý vụ việc.

Cảnh sát PCCC và CNCH nỗ lực dập lửa trong quán.

Được biết, quán karaoke Nữ Hoàng là cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke có quy mô khá lớn trên địa bàn phường Bình Phước, với khoảng 20 phòng hát.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai các biện pháp dập lửa. Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.