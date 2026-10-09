Cảnh sát 'mở đường' đưa cụ ông 80 tuổi bị đột quỵ đến viện cấp cứu

Công an tỉnh Hưng Yên vừa cho biết, mới đây cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT) đã kịp thời hỗ trợ một gia đình đưa người thân có dấu hiệu đột quỵ đến viện cấp cứu.

Sự việc diễn ra ngày 6/10 trong lúc thực hiện nhiệm vụ, Đội CSGT đường bộ số 3 thấy một cô gái đang cần trợ giúp đưa cụ ông cao tuổi có dấu hiệu đột quỵ đi cấp cứu bằng taxi.

Nhận thấy tình trạng người bệnh nguy kịch cần được đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất, trong khi việc di chuyển bằng phương tiện taxi có thể gặp khó khăn, Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, nắm tình hình và hỗ trợ gia đình người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 3 kịp thời hỗ trợ gia đình đưa cụ ông 80 tuổi đi viên cấp cứu. Ảnh: Cơ quan Công an.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT dẫn đường, xe taxi chở người bệnh nhanh chóng di chuyển đến cơ sở y tế. Cụ ông đã được y, bác sĩ tiếp nhận, cấp cứu, chăm sóc và vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Qua nắm tình hình, bệnh nhân được cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT số 3 hỗ trợ là cụ ông B.T.T (SN 1946, trú tại thôn Trình Trung Tây, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên); người đi cùng và trực tiếp đưa bệnh nhân đi cấp cứu là chị B.L.N (SN 2001, cháu gái người bệnh).

Việc làm kịp thời của Đội CSGT thông đường bộ số 3 là hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn...