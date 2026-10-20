Cảnh sát mở đường đưa công nhân dập chân ở cầu Đuống đi cấp cứu

Khoảng 16 giờ 45 phút ngày 19/10, khi đang làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại nút giao Quốc lộ 5 - Mai Phúc, thuộc phường Phúc Lợi, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, do Thiếu tá Dương Quang Tuấn làm tổ trưởng, nhận được đề nghị hỗ trợ từ một ô tô đang dừng bên đường.

CSGT nhanh chóng mở đường, hỗ trợ bệnh nhân tiếp cận cơ sở y tế.

Trên xe có một nam công nhân bị dập chân, vết thương hở và chảy nhiều máu. Theo những người đi cùng, nạn nhân là anh Đ.V.T (sinh năm 1975), công nhân đang thi công công trình cầu Đuống. Anh T. gặp tai nạn lao động, bị thương nặng ở chân và cần được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu khẩn cấp.

Trước tình huống cấp bách, tổ công tác nhanh chóng sử dụng xe chuyên dụng mở đường, hỗ trợ phương tiện chở người bị nạn di chuyển đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất.

Nhờ được đưa đến cơ sở y tế kịp thời, anh T. đã qua cơn nguy kịch. Hiện bệnh nhân đang được các y, bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục điều trị tích cực.

Việc hỗ trợ nhanh chóng của lực lượng Cảnh sát giao thông đã góp phần giúp người bị nạn được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong những tình huống khẩn cấp.