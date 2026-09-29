Cảnh sát mở đường đưa bé 15 tháng bị co giật trên quốc lộ đi cấp cứu

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, vào sáng nay (29/9), trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên QL10, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, (thuộc Phòng CSGT) đã kịp thời hỗ trợ một phụ nữ đưa con nhỏ bị co giật đến bệnh viện cấp cứu, thoát khỏi nguy kịch.

Cụ thể, vào khoảng 6h30 cùng ngày, Tổ công tác CSGT do Trung tá Ngô Văn Quỳnh làm tổ trưởng đang điều tiết giao thông tại Km80 + 600 trên QL10 (thuộc Tổ dân phố Gia Lễ, phường Trà Lý) thì một phụ nữ bế bé trai khoảng 15 tháng tuổi đến cầu cứu. Thời điểm này cháu bé đang quấy khóc và người mẹ mang theo bình oxy, đồ dùng cá nhân trong trạng thái lo lắng.

Tổ công tác CSGT nhanh chóng hỗ trợ đưa cháu bé bị co giật vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Ảnh: Cơ quan công an.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, Tổ công tác nhanh chóng báo cáo lãnh đạo đơn vị, sau đó sử dụng xe chuyên dụng, phát tín hiệu ưu tiên đưa hai mẹ con đến bệnh viện cấp cứu. Nhờ được đưa đến cơ sở y tế kịp thời, cháu bé sau đó tạm ổn định.

Qua xác minh được biết, người mẹ là chị Nguyễn Nhật Linh (SN 1997, trú tại phường Trà Lý), còn cháu bé tên Vũ Tiến Hoàng (SN 2025). Theo chị Linh, sáng cùng ngày, con trai bất ngờ bị co giật, trong lúc đưa con đi cấp cứu đến khu vực QL10, chị gặp Tổ CSGT đang làm nhiệm vụ và nhờ hỗ trợ.

Trước hành động nhân văn kịp thời của Tổ CSGT, chị Linh gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng hỗ trợ hai mẹ con trong tình huống khẩn cấp.

Việc làm kịp thời, trách nhiệm của Tổ công tác góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ CSGT trong thực hiện nhiệm vụ và phục vụ nhân dân.