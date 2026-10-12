Cảnh sát kịp thời dập tắt đám cháy ở garage ô tô tại TP Hồ Chí Minh

Sáng 12/10, đám cháy bùng phát tạigarage ô tô Sắc Sơn (đường Trần Thị Ngôi, phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh). Ngọn lửa từ một chiếc xe ô tô cũ trong tiệm bùng cháy và lan sang một xe gắn máy cũ khiến nhân viên trong garage không kịp trở tay.

Cảnh sát chữa cháy tiếp cận khống chế vụ hỏa hoạn.

Đội Chữa cháy và CNCH KV8 đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường khoanh vùng đám cháy, không cho lan ra toàn bộ garage và nhà dân xung quanh.

Garage ô tô được bảo vệ an toàn.

Chỉ sau thời gian ngắn, đám cháy được khống chế. Chiếc xe ô tô 4 chỗ và 1 xe gắn máy bị cháy trơ khung, toàn bộ garage được bảo vệ an toàn.

Công an phường Chánh Hưng phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.