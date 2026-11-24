Theo đó, vào lúc 22h 23 phút tối 23/11, người dân đi qua cầu Dã Viên, phường Thuận Hóa, TP Huế phát hiện một nam thanh niên bị đuối nước ở giữa sông Hương, đoạn khu vực cầu Dã Viên nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông kịp thời đến hiện trường để ứng cứu nam thanh niên đuối nước giữa sông Hương.

Nhận được tin báo từ Trung tâm 114, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế đã huy động 2 ca nô, 1 xe bán tải cùng phương tiện CNCH và 15 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân.

Thiếu tá Đinh Quang Đạo, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông cùng các cán bộ, chiến sĩ đơn vị sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương tham gia tìm kiếm, ứng cứu nạn nhân.

Trung tá Lê Văn Kỳ, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông (người áo xanh) sơ cứu cho nạn nhân.

Đến 22h 27 phút tối cùng ngày, lực lượng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông đã phát hiện nam thanh niên tại móng trụ cầu Dã Viên. Lúc này nạn nhân đang trong tình trạng kiệt sức, có dấu hiệu bất tỉnh.

Thiếu tá Đinh Quang Đạo và các cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông đã nhanh chóng tiếp cận và đưa nạn nhân vào bờ. Nhận thấy nạn nhân bị ngạt nước, có nguy cơ tắc đường thở, các cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông khẩn trương tiến hành sơ cấp cứu nạn nhân, sau đó chuyển nạn nhân đến bệnh viện Trung ương Huế.

Sau khi ứng cứu, Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông lập tức đưa anh N. Q. M. H đến Bệnh viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, nạn nhân tên N. Q. M. H (SN 2002, trú tại phường Hương An, TP Huế). Nhờ các cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông ứng cứu, sơ cứu kịp thời đã giúp anh H thoát chết trong gang tấc.

Đến sáng 24/11, anh H đang dần hồi phục sức khỏe.