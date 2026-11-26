Chiều tối 26/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa kịp thời tiếp cận, cứu sống một nam thanh niên 20 tuổi gặp nạn trên sông Hàn, khu vực cầu Trần Thị Lý.

Theo đó, vào khoảng 3h33 ngày 26/11, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng, nhận tin báo từ Trung tâm Thông tin chỉ huy về việc có người gặp nạn tại khu vực cầu Trần Thị Lý, trên sông Hàn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, 4 cán bộ, chiến sĩ trong ca trực lập tức triển khai xuồng máy, khẩn trương di chuyển đến hiện trường tổ chức cứu nạn.

Đến 3h40 cùng ngày, tổ công tác đã tiếp cận và đưa được nạn nhân lên xuồng. Nạn nhân là nam thanh niên 20 tuổi, vẫn còn sống khi được đưa lên khỏi mặt nước. Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đưa nạn nhân vào bờ, bàn giao cho lực lượng y tế tiếp tục chăm sóc. Đến 4h15, công tác cứu nạn hoàn tất.

Nạn nhân được tiếp cận, vớt từ dưới sông và đưa lên xuồng cứu hộ, chỉ sau 7 phút kể từ khi các chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH nhận tin báo.

Như vậy, từ lúc nhận tin đến khi đưa được người lên xuồng chỉ vỏn vẹn 7 phút, khoảng thời gian tưởng chừng ngắn ngủi nhưng mang ý nghĩa quyết định đối với sự sống của một con người. Đằng sau kết quả ấy là tinh thần cảnh giác, sự chủ động và khả năng sẵn sàng chiến đấu của những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cứu nạn trên sông. Dù giữa đêm khuya hay lúc rạng sáng, mỗi ca trực đều luôn trong trạng thái sẵn sàng lên đường khi có tin báo.