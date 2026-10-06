Cảnh sát kịp thời cứu 12 người mắc kẹt trong đêm lũ tại công trình Suối Cái

Thông tin ban đầu, khoảng 22h43’ ngày 5/10/2026, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 32 nhận tin báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) có xảy ra vụ người mắc kẹt tại công trình Suối Cái (địa chỉ tại đường 31, Khu phố Khánh Lộc, phường Tân Khánh, TP Hồ Chí Minh).

Cảnh sát cứu nạn cứu hộ dùng xuồng tiếp cận khu vực bị ngập lụt, cô lập.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 32 xuất một xe chở phương tiện, 4 xe chữa cháy, một xuồng máy cùng 48 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường do Thiếu tá Phạm Ngọc Thanh làm Đội trưởng. Đến hiện trường lúc 23h, đơn vị phối hợp với Công an phường Tân Khánh nắm tình hình khu vực nghi ngờ nạn nhân bị mắc kẹt và nắm thông tin ban đầu.

Bước đầu xác định do mưa lớn từ chiều ngày 5/10/2026 nước từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn tạo thành dòng chảy siết gây ngập và nước suối dâng cao. Diện tích ngập nước khoảng 20ha.

Lúc này trong khu vực ngập nước có 4 hộ dân, 1 lán trại của công nhân công trình. Có khoảng 10 nạn nhân đang bị nước cô lập, mắc kẹt tại nhà và chòi canh phương tiện tại công trình thi công nạo vét Suối Cái.

Khi đến hiện trường Đội trưởng Đội CC&CNCH Khu vực 32 chỉ đạo cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng địa phương đang triển khai lực lượng và phương tiện tiếp cận hiện trường tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân mắc kẹt.

Tuy nhiên do nước dâng cao trên diện rộng cùng với ban đêm hạn chế tầm nhìn nên các lực lượng gặp nhiều khó khăn để tiếp cận được khu vực nạn nhân mắc kẹt khi đưa hết nạn nhân vào an toàn.

Trong quá trình làm nhiệm vụ vô cùng hiểm trở, sau khi đã đưa hết các nạn nhân vào nơi an toàn, các cán bộ chiến sĩ thực hiện kiểm tra lại hiện trường lần cuối thì chiếc xuồng máy bị lật do nước chảy quá xiết. Các chiến sĩ đã phải ngâm mình trong nước lạnh hơn 2 tiếng đồng hồ để chờ các xuồng ứng cứu.

Cảnh sát kịp thời cứu 12 người mắc kẹt trong đêm lũ.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ phải sử dụng áo phao, xuồng máy, phao nổi, dây để tổ chức triển khai đội hình, chia làm nhiều mũi trinh sát, tìm kiếm trên diện rộng để tiếp cận khu vực nhà dân và lán trại của công nhân công trình.

Đến khoảng 1h25’ ngày 6/10/2026, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã cứu được 7 nạn nhân đầu tiên và đưa ra ngoài an toàn.

Từ các nạn nhân cung cấp vẫn còn vài nạn nhân mắc kẹt trong các khu vực ngập nước. Lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp tục triển khai lực lượng tiến sâu vào vùng nước ngập. Đến khoảng 4h, lực lượng chức năng tiếp tục cứu, đưa thêm 5 nạn nhân ra ngoài an toàn.

Sự phản ứng nhanh chóng, tinh thần không ngại nguy hiểm, gian khổ cùng hành động dũng cảm, quyết đoán của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã kịp thời tiếp cận, tổ chức cứu nạn, đưa 12 người dân thoát khỏi tình huống nguy hiểm, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.