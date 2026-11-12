Cảnh sát khu vực cùng an ninh trật tự cơ sở giải cứu đàn heo thoát khỏi lũ lụt
Trong lúc bám địa bàn cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ người dân phòng tránh hiểm họa của lũ lụt, Cảnh sát khu vực phát hiện đàn heo của một gia đình đang đối mặt nguy cơ đuối nước, nên khẩn trương huy động tổ an ninh trật tự phối hợp giải cứu đàn heo.
Chia sẻ với nhiều người dân địa phương trong sáng nay 12/11/2026, bà Phan Thị Mỹ Hạnh (trú tại thôn Tân Hòa, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk), xúc động bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với Công an xã Đồng Xuân và tổ an ninh trật tự cơ sở hai thôn Tân Hòa, Tân Vinh, kịp thời hỗ trợ gia đình bà sơ tán đàn heo thoát khỏi hiểm họa lũ lụt.
Trước đó mưa lớn kéo dài xuyên suốt hai ngày đêm trên diện rộng, kết hợp nước mưa từ thượng nguồn đổ xuống, nên nhiều vùng trũng ven sông Cô, sông Kỳ Lộ trở thành vùng lũ lụt, nước lũ tràn qua nhiều những đoạn đường giao thông và nhiều xóm làng.
Với chức trách Cảnh sát khu vực liên thôn Tân Hòa, Tân Vinh, Tân Phú, Tân An ở xã Đồng Xuân, trong chiều 11/11, Trung úy Đỗ Hoàng Kiên bám sát địa bàn cơ sở, phối hợp các tổ an ninh trật tự tiếp cận những vùng trũng thấp, có nguy cơ ngập nước, sạt lở đất đá để hướng dẫn, hỗ trợ người dân di dời tài sản, sơ tán người già, trẻ em và gia súc, gia cầm ra khỏi tầm nguy hiểm của lũ lụt.
Khi đến xóm Giữa, thôn Tân Hòa, Trung úy Đỗ Hoàng Kiên phát hiện đàn heo hơn 20 con trong chuồng nhà bà Phan Thị Mỹ Hạnh đang đối mặt với nguy cơ đuối nước khi lũ lụt đang dâng lên. Dò hỏi mới biết chồng bà là ông Trần Bảo Lộc đang đi làm ở địa phương khác chưa về, trong nhà chỉ còn bà Hạnh chưa biết làm cách nào để giải cứu đàn heo.
Ngay lập tức, Trung úy Đỗ Hoàng Kiên huy động tổ an ninh trật tự cơ sở hai thôn Tân Hòa, Tân Vinh khẩn trương đến hiện trường, lần lượt đưa những con heo ra khỏi chuồng để vượt lũ, sơ tán đến nơi an toàn.
Bà Phan Thị Mỹ Hạnh, chia sẻ đàn heo hơn 20 con có tổng trị giá hàng trăm triệu đồng là tài sản lớn và cũng là nguồn sinh kế của gia đình bà. "Trong lúc chúng tôi còn đang lúng túng khi lũ lụt dâng lên, đàn heo mắc kẹt trong chuồng thì cán bộ Cảnh sát khu vực và tổ an ninh trật tự vượt lũ vào tận nơi hỗ trợ giải cứu đàn heo an toàn. Sự khẩn trương, kịp thời giúp đỡ người dân trong những tình huống cấp thiết của các anh thật đáng quý...”, bà Hạnh bày tỏ thêm.
Nguồn CAND: https://cand.vn/canh-sat-khu-vuc-cung-an-ninh-trat-tu-co-so-giai-cuu-dan-heo-thoat-khoi-lu-lut-post827456.html