Cảnh sát khu vực cùng an ninh trật tự cơ sở giải cứu đàn heo thoát khỏi lũ lụt

Chia sẻ với nhiều người dân địa phương trong sáng nay 12/11/2026, bà Phan Thị Mỹ Hạnh (trú tại thôn Tân Hòa, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk), xúc động bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với Công an xã Đồng Xuân và tổ an ninh trật tự cơ sở hai thôn Tân Hòa, Tân Vinh, kịp thời hỗ trợ gia đình bà sơ tán đàn heo thoát khỏi hiểm họa lũ lụt.

Trước đó mưa lớn kéo dài xuyên suốt hai ngày đêm trên diện rộng, kết hợp nước mưa từ thượng nguồn đổ xuống, nên nhiều vùng trũng ven sông Cô, sông Kỳ Lộ trở thành vùng lũ lụt, nước lũ tràn qua nhiều những đoạn đường giao thông và nhiều xóm làng.

Đàn heo hơn 20 con của gia đình bà Phan Thị Mỹ Hạnh đang đối mặt với hiểm họa lũ lụt đang được giải cứu.

Với chức trách Cảnh sát khu vực liên thôn Tân Hòa, Tân Vinh, Tân Phú, Tân An ở xã Đồng Xuân, trong chiều 11/11, Trung úy Đỗ Hoàng Kiên bám sát địa bàn cơ sở, phối hợp các tổ an ninh trật tự tiếp cận những vùng trũng thấp, có nguy cơ ngập nước, sạt lở đất đá để hướng dẫn, hỗ trợ người dân di dời tài sản, sơ tán người già, trẻ em và gia súc, gia cầm ra khỏi tầm nguy hiểm của lũ lụt.

Video ghi lại hình ảnh Cảnh sát khu vực cùng tổ an ninh trật tự ở cơ sở giải cứu đàn heo của gia đình bà Phan Thị Mỹ Hạnh thoát khỏi hiểm họa lũ lụt.

Khi đến xóm Giữa, thôn Tân Hòa, Trung úy Đỗ Hoàng Kiên phát hiện đàn heo hơn 20 con trong chuồng nhà bà Phan Thị Mỹ Hạnh đang đối mặt với nguy cơ đuối nước khi lũ lụt đang dâng lên. Dò hỏi mới biết chồng bà là ông Trần Bảo Lộc đang đi làm ở địa phương khác chưa về, trong nhà chỉ còn bà Hạnh chưa biết làm cách nào để giải cứu đàn heo.

Ngay lập tức, Trung úy Đỗ Hoàng Kiên huy động tổ an ninh trật tự cơ sở hai thôn Tân Hòa, Tân Vinh khẩn trương đến hiện trường, lần lượt đưa những con heo ra khỏi chuồng để vượt lũ, sơ tán đến nơi an toàn.

Trung úy Đỗ Hoàng Kiên (đứng trên xe máy cày) khi trực tiếp tham gia thu dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến giao thông ở xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk sau trận lũ lịch sử tháng 11/2025.

Bà Phan Thị Mỹ Hạnh, chia sẻ đàn heo hơn 20 con có tổng trị giá hàng trăm triệu đồng là tài sản lớn và cũng là nguồn sinh kế của gia đình bà. "Trong lúc chúng tôi còn đang lúng túng khi lũ lụt dâng lên, đàn heo mắc kẹt trong chuồng thì cán bộ Cảnh sát khu vực và tổ an ninh trật tự vượt lũ vào tận nơi hỗ trợ giải cứu đàn heo an toàn. Sự khẩn trương, kịp thời giúp đỡ người dân trong những tình huống cấp thiết của các anh thật đáng quý...”, bà Hạnh bày tỏ thêm.