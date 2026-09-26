Cảnh sát khu vực Công an xã Phước Trà tiếp công dân tại khu dân cư

Lực lượng Cảnh sát khu vực Công an xã Phước Trà nhận nhiệm vụ thực hiện mô hình.

Theo mô hình, tại các khu dân cư trên địa bàn xã, lực lượng Cảnh sát khu vực sẽ trực tiếp đến địa bàn theo lịch định kỳ để tiếp công dân, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh liên quan đến tình hình ANTT; hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Việc đưa Cảnh sát khu vực đến tận khu dân cư tạo điều kiện để người dân thuận lợi tiếp cận lực lượng Công an ngay tại nơi cư trú, giảm thời gian đi lại, đồng thời giúp cán bộ, chiến sĩ sâu sát địa bàn, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.

Ngay sau chương trình ra mắt, Công an xã Phước Trà công bố lịch tiếp công dân định kỳ tại các khu dân cư; đồng thời tổ chức tiếp nhận, giải đáp những phản ánh, kiến nghị.