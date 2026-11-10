Cảnh sát khám xét nhà cựu Tổng thống Paraguay sau vụ sụp đổ ngân hàng gây chấn động

Cựu Tổng thống Santiago Pena (bên trái) đến Văn phòng Tổng chưởng lý ở Asuncion vào ngày 7-11-2026

Vụ bê bối đã đẩy Paraguay vào cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.

Cuộc khám xét diễn ra 2 ngày sau khi ông Pena bị phế truất và truy tố với các cáo buộc lạm dụng tín nhiệm và trục lợi cá nhân.

Các tội danh này có thể khiến ông đối mặt mức án lên tới 10 năm tù nếu bị kết tội. Hiện cựu Tổng thống đang bị tạm giam để phục vụ điều tra.

Theo một nguồn tin, lực lượng điều tra được cho là đã phát hiện một hầm chứa bí mật giấu sau bức tường giả tại dinh thự của ông Pena trong quá trình khám xét. Nhà chức trách chưa công bố chi tiết về các vật chứng thu giữ được.

Vụ bê bối liên quan đến Ueno Bank, ngân hàng số từng phát triển rất nhanh trong nhiệm kỳ của ông Pena.

Tuần trước, giới chức tài chính Paraguay buộc phải tiếp quản Ueno sau khi phát hiện ngân hàng không còn đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn vốn.

Sự sụp đổ của ngân hàng này đã khiến khoảng 3 triệu khách hàng, chiếm gần một nửa dân số Paraguay, bị ảnh hưởng và không thể tiếp cận tiền gửi trong tài khoản.

Các công tố viên cáo buộc ông Pena đã sử dụng ảnh hưởng chính trị để đưa hàng trăm triệu USD tiền công vào Ueno Bank trong khi vẫn có quan hệ lợi ích với công ty mẹ của ngân hàng.

Ông Pena từng nắm cổ phần tại Ueno Holding trước khi bán lại vào năm 2025. Ông còn bị nghi ngờ đã phớt lờ các cảnh báo về tình trạng tài chính yếu kém và hoạt động cho vay rủi ro của ngân hàng.

Theo hồ sơ điều tra, Ueno Bank đã nhận hơn 800 triệu USD tiền gửi từ các cơ quan nhà nước. Công tố viên cũng đang xem xét các khoản vay mà ngân hàng cấp cho những doanh nghiệp có liên hệ với lãnh đạo Ueno.

Sau khi ông Pena bị phế truất, Phó Tổng thống Pedro Alliana đã tuyên thệ nhậm chức để hoàn thành phần còn lại của nhiệm kỳ đến năm 2028.

Chính phủ mới cho biết đã bắt đầu hoàn trả tiền cho người gửi tiết kiệm bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của Ueno Bank nhằm xoa dịu làn sóng phản đối và khôi phục niềm tin đối với hệ thống tài chính.

Theo Al Jazeera, AFP