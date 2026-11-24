Vào lúc 22h23 ngày 23/11, Trung tâm thông tin 114 nhận tin báo về một vụ đuối nước tại khu vực sông Hương, đoạn gần cầu Dã Viên, phường Thuận Hóa, TP Huế.

Người dân đi qua cầu phát hiện một nam thanh niên bị đuối nước giữa sông nên lập tức thông báo lực lượng chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế nhanh chóng huy động 15 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 ca nô, 1 xe bán tải và các phương tiện cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Huế tìm thấy nạn nhân và đưa lên bờ cấp cứu.

Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát khu vực xảy ra vụ việc trong điều kiện ban đêm.

Đến 22h27 cùng ngày, các cán bộ, chiến sĩ phát hiện nam thanh niên tại khu vực móng trụ cầu Dã Viên. Thời điểm được tìm thấy, nạn nhân đã kiệt sức, có dấu hiệu bất tỉnh.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, đưa nạn nhân vào bờ. Nhận thấy nạn nhân bị ngạt nước, có nguy cơ tắc đường thở, các cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiến hành sơ cấp cứu ban đầu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế để cấp cứu.

Nhanh chóng đưa thanh niên đến bệnh viện để cấp cứu.

Nạn nhân được xác định là anh N.Q.M.H. (SN 2002, trú tại phường Hương An, TP Huế). Nhờ được lực lượng chức năng phát hiện, ứng cứu và sơ cấp cứu kịp thời, anh H. đã qua cơn nguy hiểm.

Đến sáng 24/11, sức khỏe anh H. đang dần hồi phục.

Việc nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện và kịp thời cứu nạn trong đêm tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế trong ứng phó các tình huống khẩn cấp, nỗ lực bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân.