Cảnh sát Hong Kong mở rộng giám sát bằng AI nhận diện khuôn mặt

Hệ thống camera giám sát gắn tại các địa điểm công cộng ở Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: SCMP

Dữ liệu nhận diện thu được từ hệ thống có thể được lưu trữ trong thời gian tối đa 180 ngày.

Ông Eric Leung Ming-leung, sĩ quan cấp cao thuộc bộ phận tác chiến của lực lượng cảnh sát, cho biết công nghệ này sẽ giúp rút ngắn thời gian rà soát hình ảnh từ hệ thống camera giám sát (CCTV), qua đó giảm tải công việc cho các sĩ quan và dành thêm nhân lực cho những hoạt động điều tra khác.

Theo ông Leung, việc tìm kiếm người mất tích hoặc nghi phạm thường đòi hỏi nhiều nguồn lực từ các đội tuần tra. Công nghệ nhận diện khuôn mặt có thể hoạt động liên tục, hỗ trợ cảnh sát xác định vị trí các cá nhân cần tìm kiếm hiệu quả hơn.

Công nghệ nhận diện khuôn mặt trong chương trình lắp đặt camera giám sát SmartView sẽ hoạt động theo hai cơ chế. Với cơ chế thứ nhất, cảnh sát có thể nhập đặc điểm khuôn mặt của một nghi phạm vào hệ thống để kiểm tra xem người này có xuất hiện trong các đoạn phim hoặc tại những camera nhất định trong khoảng thời gian xác định hay không. Kết quả tìm kiếm sẽ hỗ trợ xác định lộ trình di chuyển của đối tượng.

Cơ chế thứ hai cho phép nhận diện theo thời gian thực. Chẳng hạn, trong trường hợp một người cao tuổi mất tích và không tìm thấy dấu vết qua các đoạn phim trước đó, cảnh sát có thể nhập đặc điểm khuôn mặt của người này vào hệ thống. Khi người mất tích xuất hiện trước camera, hệ thống sẽ gửi cảnh báo về thời gian và địa điểm, giúp lực lượng chức năng kịp thời can thiệp.

Ông Leung nhấn mạnh mọi yêu cầu tìm kiếm đều phải được sĩ quan từ cấp thanh tra trở lên phê duyệt, đồng thời phải phục vụ những mục tiêu cụ thể như bảo vệ an ninh quốc gia, phòng ngừa và phát hiện tội phạm, bảo đảm an toàn công cộng. Các sĩ quan cũng phải nêu rõ lý do sử dụng hệ thống, chẳng hạn số lượng camera hoặc khối lượng dữ liệu cần rà soát, nhằm bảo đảm phạm vi tìm kiếm tương xứng với yêu cầu điều tra. Sĩ quan phê duyệt có trách nhiệm giám sát, kiểm tra để bảo đảm quá trình tìm kiếm không vượt quá phạm vi cho phép hoặc chệch khỏi mục đích ban đầu.

Về thời gian lưu trữ, ông Leung cho biết cảnh sát phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. Do chi phí lưu trữ video lớn, dữ liệu hình ảnh từ camera chỉ nên được giữ lại tối đa 31 ngày để cân đối giữa nhu cầu nghiệp vụ và nguồn lực hiện có. Trong khi đó, dữ liệu do tính năng nhận diện khuôn mặt tạo ra, như thời điểm và địa điểm một cá nhân xuất hiện trong video, có thể được lưu giữ lâu hơn, tối đa 180 ngày, do chiếm ít dung lượng hơn.

Ông Leung cho rằng thời gian lưu trữ dài hơn sẽ hỗ trợ công tác điều tra, nhất là đối với những vụ việc xảy ra từ 6 tháng đến một năm trước đó.

Cảnh sát Hong Kong khẳng định các camera thuộc dự án SmartView chỉ ghi hình tại khu vực công cộng. Quy trình vận hành hệ thống được thực hiện trên cơ sở đánh giá độc lập về tác động đối với quyền riêng tư và tham vấn Văn phòng Ủy viên Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (PCPD), nhằm bảo đảm quyền riêng tư của người dân.

Trả lời tờ South China Morning Post, PCPD cho biết không bình luận về các trường hợp cụ thể, song nhấn mạnh mọi tổ chức sử dụng dữ liệu tại Hong Kong, bất kể có áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt hay không, đều phải tuân thủ Pháp lệnh Dữ liệu Cá nhân (Quyền riêng tư) và các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu liên quan trong quá trình thu thập, lưu giữ, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân.

Cơ quan này cũng cho biết thường xuyên đưa ra ý kiến dưới góc độ bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các sáng kiến hoặc đề xuất mới của các cơ quan chính phủ, nhằm hỗ trợ các đơn vị tuân thủ quy định pháp luật.

Dự án SmartView được triển khai từ năm 2024, với mục tiêu lắp đặt 60.000 camera trên toàn thành phố vào năm 2028. Theo ông Leung, hệ thống hiện đã ứng dụng AI để đếm số lượng người và tự động nhận diện biển số xe. Tính đến cuối tháng 10, SmartView đã hỗ trợ cảnh sát phá 2.192 vụ án hình sự, trong đó có các vụ giết người, phóng hỏa và trộm cắp, đồng thời bắt giữ 2.831 đối tượng.

Trong giai đoạn đầu, cảnh sát tập trung kết nối các hệ thống camera do cơ quan chính phủ và tổ chức công vận hành. Ở giai đoạn tiếp theo, mạng lưới sẽ được mở rộng sang khu vực tư nhân, trước mắt là những địa điểm có đông người qua lại như trung tâm thương mại và khu nhà ở tạm thời.

Ông Leung cho biết cảnh sát đã trao đổi với một số trung tâm thương mại về việc kết nối hệ thống camera của các đơn vị này vào mạng lưới SmartView. Phản hồi ban đầu khá tích cực và những đơn vị đầu tiên có thể bắt đầu kết nối vào cuối năm nay.