Theo Hankyung, ngày 27/11, gia đình của cô gái (được gọi tắt là A.) đã trình báo cảnh sát vào rạng sáng cùng ngày sau khi không thể liên lạc được với cô. Lực lượng cảnh sát cùng cơ quan cứu hỏa lập tức vào cuộc truy vết di chuyển và khoanh vùng tìm kiếm dựa trên khu vực ghi nhận tín hiệu điện thoại cuối cùng của A. Tính đến thời điểm bản tin được đăng tải, tung tích của cô vẫn chưa được xác định.

Lo ngại về sự an toàn của A. ngày càng gia tăng khi truyền thông Hàn Quốc cho biết ngay trước lúc mất tích, trên tài khoản mạng xã hội cá nhân của cô xuất hiện một đoạn video bày tỏ tâm trạng tuyệt vọng, bế tắc về hoàn cảnh hiện tại. A. được biết đến là một người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Vụ mất tích diễn ra giữa lúc tranh cãi đời tư giữa A. và nam diễn viên 24 tuổi Hong Min Gi vẫn chưa ngã ngũ với những lời khai trái ngược từ hai phía.

Nam diễn viên Hong Min Gi bị cáo buộc lăng mạ và bạo hành bạn gái cũ trong thời gian hẹn hò. Ảnh: Fable Company.

Trước đó, A. gây chấn động dư luận khi tố cáo việc từng bị lăng mạ và bạo hành thể xác trong thời gian hẹn hò với Hong Min Gi. Cô đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi chế nhạo và tát vào má một phụ nữ đang say xỉn, đồng thời khẳng định người đàn ông trong clip chính là nam diễn viên. Ngoài ra, A .còn tiết lộ cô đã mang thai trong lúc yêu nhau nhưng phải một mình đến bệnh viện do chịu áp lực từ bạn trai cũ. Để chứng minh, cô công khai nhiều tài liệu liên quan, bao gồm cả hồ sơ bệnh án.

Đáp trả những cáo buộc này, Fable Company - công ty quản lý của Hong Min Gi - xác nhận cả hai từng có thời gian hẹn hò nhưng kiên quyết phủ nhận thông tin nam diễn viên bạo lực hẹn hò hay ép buộc bạn gái phá thai. Phía công ty cho rằng đây là những lời bịa đặt sai sự thật. Công ty quản lý nam diễn viên ngược lại tố A .có hành vi đeo bám sau chia tay, bao gồm việc tìm đến tận nhà riêng của Hong Min Gi gây rối.

Theo Fable Company, cơ quan chức năng từng áp dụng lệnh cấm A. tiếp cận trong phạm vi 100 m cũng như cấm liên lạc với nam diễn viên qua các phương tiện viễn thông, đồng thời công ty tuyên bố sẽ khởi kiện dân sự lẫn hình sự đối với hành vi đeo bám và phỉ báng.

Tuy nhiên, gia đình của A .đã bác bỏ một phần thông tin từ phía nam diễn viên. Hồi tháng 8, anh trai của A. (tạm gọi là B.) đăng tải thông báo qua tài khoản mạng xã hội của em gái, tiết lộ cô từng phải điều trị tích cực do sử dụng thuốc quá liều. B. khẳng định những tin đồn cho rằng em gái anh đến nhà riêng của Hong Min Gi gây náo loạn hay phải viết bản tường trình tại đồn cảnh sát đều không đúng sự thật. Theo lời người anh, A. rơi vào khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng vì phải gánh chịu áp lực quá lớn đối với một cá nhân bình thường cùng cảm giác bị đối xử bất công.