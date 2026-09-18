Cảnh sát Hàn Quốc khởi động điều tra vụ nghệ sĩ YG mất tích 16 năm

Một nghệ sĩ từng đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu phát triển của YG Entertainment đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi chương trình điều tra nổi tiếng của SBS công khai kêu gọi cung cấp thông tin về tung tích của anh. Perry Thomas Borja được cho là mất tích từ năm 2010 và lần cuối được nhìn thấy tại Los Angeles (Mỹ).

Ngày 17/9, tài khoản mạng xã hội chính thức của chương trình “Những câu hỏi chưa được giải đáp” (Unanswered Questions) thuộc đài SBS đăng tải hình ảnh cũ của Perry Thomas Borja, đồng thời kêu gọi những người từng biết hoặc có liên hệ với gia đình nam nghệ sĩ cung cấp thông tin.

Đội ngũ sản xuất cho biết họ đang tìm kiếm bất kỳ ai có thông tin về Perry - rapper kiêm nhà sản xuất âm nhạc từng hoạt động tại Hàn Quốc từ giữa thập niên 1990. Theo thông tin được công bố, anh được nhìn thấy lần cuối tại Los Angeles vào năm 2010 và kể từ đó được báo cáo mất tích.

Thông báo cũng cung cấp số điện thoại và địa chỉ email để tiếp nhận thông tin liên quan đến trường hợp này.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ K-pop, đặc biệt những khán giả từng theo dõi lịch sử phát triển của YG Entertainment. Trước khi trở thành một trong những công ty giải trí lớn của Hàn Quốc, YG từng xây dựng bản sắc âm nhạc dựa mạnh vào hip-hop, và Perry là một trong những nhân vật góp phần định hình màu sắc đó.

Sinh ra tại Mỹ, Perry hoạt động trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc từ những năm 1990. Anh được biết đến với vai trò rapper, nhà sản xuất và một thành viên thuộc thế hệ nghệ sĩ đầu tiên gắn bó với YG. Perry từng tham gia sản xuất âm nhạc cho nhiều nghệ sĩ như Jinusean, 1TYM, Se7en, Wheesung và Lexy.

Bên cạnh công việc sản xuất, Perry cũng theo đuổi sự nghiệp cá nhân. Anh phát hành album solo vào năm 2001 và xuất hiện trong nhiều sản phẩm hợp tác với những tên tuổi đáng chú ý của YG như G-Dragon, Sean và Masta Wu.

Dấu ấn của Perry còn được ghi nhận trong giai đoạn đầu của BIGBANG. Anh tham gia vào một số sản phẩm âm nhạc của nhóm, trong đó có ca khúc “Beautiful Hangover”, phát hành tại Nhật Bản năm 2010. Đây cũng được xem là một trong những sản phẩm cuối cùng có sự gắn bó của Perry với YG.

Sau thời điểm này, thông tin về hoạt động của anh gần như không còn xuất hiện trước công chúng. Đáng chú ý, kể từ lần cuối được nhìn thấy tại Los Angeles vào năm 2010, tình trạng hiện tại của Perry chưa được xác nhận rõ ràng.

Thông tin từ chương trình SBS lập tức gây xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều người cho biết họ từng nghĩ Perry đang sống một cuộc đời bình thường ở đâu đó, trong khi một số khác thừa nhận không biết câu chuyện mất tích của anh là sự thật.

Một bộ phận cư dân mạng gọi Perry là một trong những nhân vật đặt nền móng cho âm thanh YG, đồng thời bày tỏ bất ngờ khi trường hợp của anh được đưa vào chương trình điều tra sau nhiều năm.

Việc “Những câu hỏi chưa được giải đáp” chính thức kêu gọi cung cấp thông tin cho thấy câu chuyện về Perry Thomas Borja đang được chú ý trở lại sau gần 16 năm không có thông tin rõ ràng. Điều được người hâm mộ quan tâm lúc này là liệu cuộc tìm kiếm mới có thể giúp xác định tung tích và tình trạng hiện tại của nghệ sĩ từng góp phần tạo nên một giai đoạn quan trọng trong lịch sử âm nhạc YG.