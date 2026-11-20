Chiến dịch được Cảnh sát Quốc gia Haiti (PNH) triển khai hôm 19/11, tập trung vào căn cứ của Renel Destina, biệt danh "Ti Lapli", thủ lĩnh băng nhóm Grand Ravine đang kiểm soát khu vực Martissant.

Trên mạng xã hội, cảnh sát công bố hình ảnh và video xe thiết giáp tiến vào khu vực, trước khi một tòa nhà được cho là nơi ẩn náu của băng nhóm bị đánh sập trong làn khói lớn.

Cảnh sát Haiti công bố hình ảnh cuộc truy quét.

Chiến dịch có sự phối hợp của lực lượng đặc nhiệm an ninh, trong đó có nhân sự thuộc công ty tư nhân Vectus Global do Erik Prince, nhà sáng lập Blackwater, thành lập. Cảnh sát cho biết không có nhân viên an ninh hay dân thường bị thương.

Trên trang Facebook chính thức, cảnh sát Haiti thông báo: "Chiến dịch tại Martissant: 34 tên cướp bị tiêu diệt tại căn cứ của Ti Lapli".

Martissant nằm trên Quốc lộ 2, tuyến đường huyết mạch kết nối thủ đô Port-au-Prince với các tỉnh phía tây và phía nam Haiti. Kể từ khi các băng nhóm giao tranh và giành quyền kiểm soát khu vực vào tháng 6/2021, tuyến đường gần như tê liệt. Các tay súng thường thu phí tới 380 USD đối với phương tiện qua lại hoặc nổ súng ngẫu nhiên, buộc xe chở hàng hóa và cứu trợ phải đi những tuyến đường vòng nguy hiểm qua vùng nông thôn.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc hồi tháng 7/2022, các cuộc giao tranh tại Martissant khiến ít nhất 19.000 người phải rời bỏ nhà cửa, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 800.000 người. Việc giành lại quyền kiểm soát khu vực này được xem là bước quan trọng nhằm khôi phục tuyến vận chuyển lương thực và nhu yếu phẩm đến thủ đô.

Haiti rơi vào bất ổn chính trị và an ninh kéo dài kể từ khi Tổng thống Jovenel Moïse bị ám sát tháng 7/2021. Theo Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, bạo lực băng nhóm trong 10 tháng đầu năm 2026 khiến 4.595 người thiệt mạng và 2.050 người bị thương.

Quốc gia Caribe này đang chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội đầu tiên sau hơn một thập kỷ, với vòng bỏ phiếu đầu tiên dự kiến diễn ra ngày 18/7/2027.

Các chuyên gia an ninh nhận định những chiến dịch quân sự có thể mang lại kết quả trước mắt, nhưng chính quyền Haiti và các lực lượng quốc tế cần xây dựng kế hoạch dài hạn để duy trì quyền kiểm soát tại những khu vực được giải phóng, tránh nguy cơ các băng nhóm tái chiếm sau khi lực lượng an ninh rút đi.