Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại chốt bảo vệ lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông đã phát hiện một người có biểu hiện bất thường, nghi có ý định nhảy cầu.

Ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, xử lý tình huống và kịp thời ngăn chặn hành động nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người này.

Các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát đường thủy trong quá trình xử lý vụ việc. Ảnh: Công an Hải Phòng.

Theo Công an TP Hải Phòng, việc phát hiện và xử lý kịp thời tình huống cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát đường thủy số 1 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Không chỉ bảo đảm an ninh, trật tự tại sự kiện, lực lượng Cảnh sát đường thủy còn chủ động ứng phó với những tình huống phát sinh, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân.

Hành động kịp thời của các cán bộ, chiến sĩ góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an TP Hải Phòng tận tụy, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ.