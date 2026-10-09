Cảnh sát Hà Nội xử lý tài xế 'độ' cả chùm đèn xe tải, chở hàng rơi vãi trên đường phố

Khuya 8/10, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) tuần tra trong đêm để kiểm tra, xử lý tình trạng xe ô tô tải chở vật liệu xây dựng lắp thêm đèn chiếu sáng trái quy định, sử dụng còi hơi tại nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến (phường Khương Đình).

Thiếu tá Nguyễn Văn Tiến (Đội CSGT số 7) cho biết, hiện trên các tuyến đường xuất hiện nhiều loại xe tải chở vật liệu xây dựng lưu thông vào ban đêm. Một số phương tiện được chủ xe hoặc tài xế "độ" thêm đèn chiếu sáng, đèn led, đèn bi cầu có độ sáng lớn gây lóa mắt người đối diện.

Như trường hợp của tài xế N.V.M (SN 1989, trú tỉnh Ninh Bình, người trong ảnh) điều khiển xe tải đã được lắp thêm hai dải đèn led. Đèn này có chùm sáng tỏa rộng ra xung quanh, khiến người tham gia giao thông đối diện bị lóa mắt, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Tài xế M cho biết mình chỉ được giao lái xe, còn hệ thống đèn led do chủ phương tiện độ chế để lưu thông khi trời sương mù.

Một phương tiện khác bị lực lượng CSGT phát hiện có cả chùm đèn chiếu sáng phía trước. Người điều khiển là anh N.V.H (SN 1986, ở tỉnh Ninh Bình) phân trần, xe thường đi qua nhiều đoạn đường tối nên phải lắp thêm đèn mới đủ ánh sáng để nhìn đường.

"Một số trường hợp tài xế hay chủ phương tiện còn "độ" thêm đèn bi cầu, đèn trợ sáng... có nguy cơ cao gây "mù tạm thời" cho người khác nếu nhìn vào. Khi đi đăng kiểm, những thiết bị này được tháo ra tạm thời", CSGT cho hay.

Quá trình làm việc, lực lượng chức năng giải thích cho tài xế rõ về sự nguy hiểm nếu lắp thêm, sử dụng đèn chiếu sáng trái quy định. Theo Đội CSGT số 7, tài xế của các phương tiện "độ" đèn chiếu sáng sẽ bị xử phạt 1,5 triệu đồng và bị trừ hai điểm trên giấy phép lái xe.

Kiểm tra thêm nhiều phương tiện, Đội CSGT số 7 còn phát hiện có xe lắp thêm còi hơi tại khu vực trên nóc cabin.

Đối với hành vi vi phạm sử dụng còi khi đi trên đoạn đường qua khu dân cư có hệ thống đèn chiếu sáng đang hoạt động, tài xế sẽ bị phạt 900.000 đồng. Theo lực lượng CSGT, việc lắp còi hơi có thể khiến người đi đường giật mình, dẫn đến tai nạn giao thông hoặc gây ô nhiễm tiếng ồn.

Cũng trong quá trình kiểm soát quanh khu vực có các công trường xây dựng trên tuyến, lực lượng CSGT phát hiện xe tải có dấu hiệu làm vật liệu xây dựng rơi vãi khắp đường phố. Hậu quả gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Với hành vi làm rơi vãi vật liệu nêu trên, tài xế vi phạm bị xử phạt 3 triệu đồng, theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 238/2026.

Lực lượng CSGT Hà Nội khuyến cáo, các tài xế cần tuân thủ Luật Trật tự, an toàn giao thông để tránh xảy ra tai nạn giao thông đáng tiếc. Đồng thời, các trung tâm đăng kiểm phải kiên quyết yêu cầu chủ xe có hành vi "độ" đèn chiếu sáng, còi hơi hay cố ý thay đổi kết cấu nguyên bản xe, đưa phương tiện về trạng thái đúng quy định.