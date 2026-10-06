Cảnh sát Hà Nội ghi hình học sinh vi phạm, xử lý cả điểm trông giữ xe

Sáng 6/10, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 12 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an xã Xuân Mai tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm liên quan lứa tuổi học sinh quanh khu vực cổng Trường THPT Xuân Mai và một số trường học trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Quang Việt (Phó đội trưởng Đội CSGT số 12) cho biết, qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng vẫn ghi nhận nhiều học sinh ngồi trên xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, đi xe không gắn biển số hoặc điều khiển xe mô tô khi chưa đủ điều kiện.

Trước giờ học sinh vào lớp, tổ công tác đã bố trí tuần tra ghi hình các trường hợp vi phạm giao thông, sau đó lập biên bản để xử lý theo quy định. Với các em chưa đủ điều kiện lái xe, CSGT sẽ liên hệ với phụ huynh để chấn chỉnh.

"Một số trường hợp học sinh tránh sự kiểm soát của nhà trường và lực lượng chức năng, mang xe đi gửi tại các hàng quán gần trường học rồi đi bộ vào lớp. Trước thực trạng trên, Đội CSGT số 12 phối hợp với công an cơ sở tăng cường kiểm tra đột xuất các điểm trông giữ xe quanh trường học", trung tá Việt nói.

Sáng 6/10, quá trình kiểm tra quanh khu vực Xuân Mai, lực lượng chức năng phát hiện một số điểm trông giữ xe cho học sinh dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Đối với các hộ dân chưa bảo đảm đủ điều kiện theo quy định về trông giữ xe, cảnh sát yêu cầu họ không tiếp tục nhận trông giữ xe cho học sinh.

"Việc để chen chúc nhiều loại mô tô, xe gắn máy ngay tại nhà dân tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ. Một số phương tiện không đủ điều kiện lưu thông, không gắn biển số cũng được các hộ dân nhận trông giữ", CSGT cho hay.

Cũng theo trung tá Nguyễn Quang Việt, trong trường hợp xảy ra sự cố, số lượng phương tiện để chen chúc nhau có thể cản trở việc thoát nạn, di chuyển phương tiện và tiếp cận để xử lý.

Đáng chú ý, có trường hợp người dân khi thấy lực lượng chức năng đến liên hệ làm việc thì vội vàng đóng cửa khi bên trong có nhiều xe gắn máy của học sinh gửi. Học sinh gửi phương tiện bên ngoài nhà trường còn ảnh hưởng đến công tác quản lý học sinh.

Cùng với việc kiểm tra các điểm trông giữ xe quanh nhà trường, Đội CSGT số 12 tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh.

Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục sử dụng nhiều biện pháp như ghi hình vi phạm, kiểm tra các điểm trông giữ xe để xử lý tận gốc. Mục tiêu nhằm phòng ngừa vi phạm, tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh.