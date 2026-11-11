Cảnh sát Hà Nội cứu người đuối nước dưới chân cầu Long Biên chỉ sau 11 phút

Theo tin từ Công an TP Hà Nội, vào lúc 14h07 ngày 10/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về một trường hợp đuối nước tại khu vực chân cầu Long Biên, phường Hồng Hà, TP Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã khẩn trương điều động 2 cano, 1 xe cứu thương cùng 12 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Sức khỏe của nạn nhân hiện đã ổn định . Ảnh: CACC. ↵

Thời điểm xảy ra vụ việc, thời tiết có gió lớn, dòng nước chảy xiết khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần khẩn trương và quyết tâm cứu người, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai đội hình, tổ chức rà soát khu vực, xác định vị trí nạn nhân và chạy đua với thời gian để tìm kiếm.

Đến 14h18 cùng ngày, chỉ sau 11 phút kể từ khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông đã phát hiện nạn nhân. Các cán bộ, chiến sĩ lập tức tiếp cận, đưa người gặp nạn lên cano và tiến hành sơ cấp cứu ban đầu.

Sau đó, nạn nhân được đưa vào bờ và chuyển bằng xe cứu thương đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, sức khỏe nạn nhân hiện đã dần ổn định. Vụ việc cũng được bàn giao cho Công an phường Hồng Hà tiếp nhận, giải quyết theo quy định.