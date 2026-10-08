Cảnh sát gìn giữ hòa bình diễn tập chống khủng bố, bảo vệ yếu nhân

Buổi diễn tập diễn ra tại Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực gìn giữ hòa bình, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên, do Ban Chỉ huy VNFPU1 trực tiếp chỉ huy.

Kịch bản đặt đơn vị vào một phái bộ Liên Hợp Quốc đang bất ổn. Tình trạng thiếu lương thực kéo dài, các cuộc phản đối bị kích động khiến đám đông yêu cầu Liên Hợp Quốc và chính phủ sở tại mở kho lương thực, làm an ninh khu vực căng thẳng. Trong điều kiện đó, lực lượng phải xử lý liên tiếp bốn tình huống: bảo vệ yếu nhân và đoàn xe bị tấn công, kiểm soát người và phương tiện tại trạm kiểm soát, giữ trật tự khi đám đông gây rối, và trấn áp nhóm khủng bố để giải cứu con tin.

Ở tình huống cuối, các mũi bắn tỉa và xe chiến đấu được triển khai bao vây khu vực giam giữ. Sau ít phút, nhóm khủng bố bị bắt giữ, con tin an toàn. Toàn bộ quá trình xử lý được yêu cầu bảo đảm tính chuyên nghiệp, tôn trọng dân thường và các nguyên tắc nhân quyền, với phương châm ưu tiên bảo vệ con người, ngăn tình hình leo thang và giảm thiểu thương vong.

Qua buổi diễn tập, đơn vị đánh giá được mức độ sẵn sàng chiến đấu, năng lực xử lý tình huống và khả năng phối hợp giữa các cấp chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ.

Được biết, VNFPU1 đã được Liên Hợp Quốc nâng lên cấp độ 3 trong Hệ thống đăng ký năng lực sẵn sàng gìn giữ hòa bình từ tháng 2/2026. Bộ Công an đang hoàn thiện các điều kiện về nhân sự, huấn luyện, trang thiết bị và hậu cần để đáp ứng yêu cầu của cấp độ triển khai nhanh.

Tình huống được giả định là đoàn xe của lực lượng gìn giữ hòa bình đang làm nhiệm vụ tại khu vực có an ninh bất ổn và bị các đối tượng tấn công.

Lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng triển khai đội hình, xử lý tình huống, bảo đảm an toàn cho yếu nhân và cán bộ.

Đội hình chống bạo động được cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát gìn giữ hòa bình triển khai nhịp nhàng, nhanh chóng cô lập nhóm đối tượng.

Các chiến sĩ Cảnh sát gìn giữ hòa bình thực hiện diễn tập trấn áp, giải tán đám đông kích động.

Thực hiện nhiệm vụ canh gác tại khu vực bất ổn, nơi có đoàn xe chở cán bộ, VIP đi qua.

Lực lượng Cảnh sát gìn giữ hòa bình tiến hành rà soát bom, vật liệu nổ các phương tiện đi qua chốt kiểm soát.

Lực lượng Cảnh sát gìn giữ hòa bình triển khai đội hình gồm nhiều mũi từ bắn tỉa để kiểm soát tình hình từ xa, tránh bị động trong trường hợp xấu xảy ra.

Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình hoàn thành buổi diễn tập chính xác, thành công.

Các sĩ quan Cảnh sát gìn giữ hòa bình nỗ lực tham gia diễn tập, phô diễn năng lực tác chiến vững vàng, tinh nhuệ.

Buổi diễn tập thực chiến đầy ấn tượng chào đón Đoàn Tư lệnh Cảnh sát Liên Hợp Quốc đến thăm và làm việc tại Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực gìn giữ hòa bình.