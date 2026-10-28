Cảnh sát giao thông tuyên truyền an toàn giao thông cho công nhân

Công nhân trao đổi kiến thức về an toàn giao thông. Ảnh: CÔNG TÚ

Tại đây, báo cáo viên trình chiếu video ghi lại những vụ tai nạn giao thông để cán bộ, công nhân viên công ty nắm rõ nguyên nhân dẫn đến các vụ việc thương tâm. Những lỗi vi phạm phổ biến được phân tích cụ thể nhằm giúp công nhân chú ý phòng tránh, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Trung tá Phan Văn Quang, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 cho biết, báo cáo viên cũng hướng dẫn các kỹ năng lái xe an toàn cơ bản và quy tắc khi tham gia giao thông; đồng thời cung cấp kiến thức giúp người lao động nhận biết điểm mù cùng các tình huống dễ xảy ra va chạm, tai nạn trên đường bộ.

Tặng mũ bảo hiểm cho công nhân Công ty Cổ phần Prime Đại Lộc. Ảnh: CÔNG TÚ

Được biết, nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Prime Đại Lộc nằm ven quốc lộ 14B, đoạn qua địa phận xã Hà Nha. Đây là trục giao thông huyết mạch thuộc Hành lang kinh tế Đông - Tây 2 với lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt là xe tải nặng và xe khách từ các tỉnh Tây Nguyên.

Do đó, việc chấp hành nghiêm các quy định an toàn khi tham gia giao thông trên tuyến đường này là rất quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng của chính mình và người khác.