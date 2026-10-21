Cảnh sát giao thông tuần tra đêm xử lý nhiều thanh thiếu niên vi phạm

Cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT số 3 họp triển khai nhiệm vụ.

Khoảng 1h sáng 21/10, tại trụ sở Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), Trung tá Nguyễn Quang Thành (Đội trưởng Đội CSGT số 3) họp nhanh các tổ công tác của đơn vị triển khai nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi vi phạm của thanh thiếu niên điều khiển xe máy phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia…

Cuộc họp diễn ra nhanh và các tổ công tác nhanh chóng triển khai ra tuyến, tổ chức tuần tra.

Ngay sau cuộc họp, các tổ công tác nhanh chóng triển khai đội hình, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát xuyên đêm trên các tuyến Láng, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc… Thời điểm rạng sáng, đường phố thưa phương tiện hơn ban ngày nhưng vẫn có người điều khiển xe máy vi phạm quy định về an toàn giao thông tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.

Trao đổi với PV Báo Công an nhân dân, Đại úy Trần Tiến Đạt (cán bộ Đội CSGT số 3) cho biết, đơn vị phối hợp với công an các phường để làm nhiệm vụ kiểm soát địa bàn được phân công quản lý, đặc biệt vào khung giờ ban đêm, ngày lễ, dịp cuối tuần. Với đặc thù địa bàn có mật độ phương tiện lớn, công tác tuần tra đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải chủ động nắm tình hình để thực hiện nhiệm vụ.

Hình ảnh một số thanh thiếu niên đầu trần, phóng xe máy với tốc độ cao trên đường Trường Chinh được PV Báo Công an nhân dân ghi lại.

Đối với nhóm thanh thiếu niên vi phạm, bên cạnh việc xử lý theo đúng quy định, việc xác minh độ tuổi, làm rõ các hành vi vi phạm và phối hợp với gia đình, nhà trường khi cần thiết cũng có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa. Mỗi trường hợp được phát hiện, ngăn chặn kịp thời là một nguy cơ mất an toàn giao thông được hạn chế.

Ghi nhận của PV khi theo tổ công tác của Đội CSGT số 3 làm nhiệm vụ trong gần hai giờ đồng hồ, Cảnh sát đã kiểm tra gần trăm trường hợp, phát hiện, xử lý 12 trường hợp vi phạm trong đó 6 trường hợp bị tạm giữ phương tiện.

Tổ công tác của Đội CSGT số 3 phối hợp với Công an phường Kim Liên làm nhiệm vụ.

Đáng chú ý, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện hai nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh và không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

Khi phát hiện Cảnh sát, nam thanh niên cầm lái lập tức tăng ga bỏ chạy. Trong quá trình di chuyển, người ngồi sau bị ngã và được lực lượng chức năng kiểm tra, làm rõ, trong khi người điều khiển phương tiện đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Tổ tuần tra lưu động kiểm tra một trường hợp.

Vụ việc cho thấy sự nguy hiểm từ tâm lý né tránh lực lượng chức năng của một bộ phận thanh thiếu niên khi vi phạm giao thông. Việc không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn tín hiệu, phóng nhanh và tăng ga bỏ chạy không chỉ khiến người điều khiển phương tiện đối mặt với nguy cơ tai nạn mà còn đe dọa an toàn của những người cùng lưu thông trên đường.

Một trường hợp khác tên Đ.D.K (SN 2008, tài xế xe ôm công nghệ) điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Làm việc với tổ công tác, nam thanh niên cho biết, nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhóm bạn đã rủ nhau đi uống bia. Sau đó, người này vẫn điều khiển xe máy tham gia giao thông và bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện vi phạm.

Tài xế xe ôm công nghệ Đ.D.K. vi phạm nồng độ cồn.

Đại úy Trần Tiến Đạt khuyến cáo, thanh thiếu niên khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng hoặc điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia. Người điều khiển mô tô, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm, chấp hành tín hiệu đèn giao thông và bảo đảm phương tiện có đầy đủ biển kiểm soát theo quy định.

Cùng với đó, gia đình cần tăng cường quản lý, không giao xe cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện cũng như luôn tuân thủ nghiêm luật giao thông.

Cảnh sát kiểm tra một trường hợp nghi độ pô.

Các trường hợp vi phạm bị lập biên bản xử phạt nghiêm.